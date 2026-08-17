У політичному житті відбулося відразу дві події: чому це сигнал Зеленського

Відбулися дві окремі ситуації, які є індикаторами поступового ускладнення ситуації навколо Володимира Зеленського. В обох випадках ідеться про межі президентського контролю: у випадку Єрмака – над колишнім найближчим оточенням, у випадку протестів – над суспільною реакцією на кадрові рішення влади. Про це розповіла професор кафедри політичних наук у КНУ ім. Шевченка, політолог Анна Малкіна.

Картонний майдан. Фото: з відкритих джерел

"Щодо Єрмака, я б поки не говорила про повноцінне повернення у "велику політику". Після відставки з посади керівника Офісу президента наприкінці 2025 року його політичний ресурс суттєво скоротився. До того ж сьогодні його можливості обмежує не лише відсутність формальної посади, а й кримінальне провадження. Звісно, він може намагатись відновити політичну субʼєктність шляхом присутності в публічному просторі в якості ініціатора важливої для військових програми "Адвокат+". Але є велика відмінність між поверненням публічності і поверненням політичного впливу", – зазначила експерт.

За її словами, Андрій Єрмак працює зараз над відбілюванням репутації, тоді як ситуація з Михайлом Федоровим є кардинально іншою. Михайло Федоров був звільнений з посади міністра оборони, маючи надзвичайно високий рівень суспільної довіри. Саме тому протести проти, здавалося б, звичайного кадрового рішення, переросли в безстроковий "Картонкоаий майдан". Зараз навколо Федорова потенційно формується те, чого українська політика давно майже не бачила: альтернативний центр суспільної легітимності всередині табору людей, які не обов’язково є принциповими противниками Зеленського. Але це показує, що монополія президентського центру починає руйнуватись.

"Єрмак намагається повернути суб’єктність "згори", через старі зв’язки і персональний політичний капітал. "Картонковий майдан" створює суб’єктність "знизу" через суспільну мобілізацію. А Федоров опинився в дуже специфічній точці між цими двома процесами: він уже не просто колишній урядовець, але ще й не самостійний опозиційний політик", – зазначила політолог.

Експерт зауважує, саме тому найближчі місяці будуть показовими. Якщо Єрмак залишиться лише медійно помітним, але не поверне реального впливу на рішення, його нинішня активність виявиться радше боротьбою за політичне виживання. Якщо ж протести навколо Федорова зможуть пережити самого Федорова як головну тему і сформулювати ширший запит на зміну механізмів ухвалення рішень, тоді ми зможемо говорити про появу нового фактора української внутрішньої політики. Якщо Федоров піде в опозиційну політику, він потенційно конкуруватиме із Зеленським не як його традиційний антагоніст, а як людина, що виросла всередині самої президентської системи і може запропонувати її виборцям альтернативу без радикального заперечення всього періоду Зеленського.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Єрмак гучно програв у суді: яку жорстку вимогу ексчиновника не задовольнили.



