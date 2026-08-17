В политической жизни произошло сразу два события: почему это сигнал Зеленского

Произошли две отдельные ситуации, являющиеся индикаторами постепенного усложнения ситуации вокруг Владимира Зеленского. В обоих случаях речь идет о границах президентского контроля: в случае Ермака – над бывшим ближайшим окружением, в случае протестов – над общественной реакцией на кадровые решения власти. Об этом рассказала профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина.

Картонный майдан. Фото: из открытых источников

"По Ермаку, я бы пока не говорила о полноценном возвращении в "большую политику". После отставки руководителя Офиса президента в конце 2025 года его политический ресурс существенно сократился. К тому же, сегодня его возможности ограничивает не только отсутствие формальной должности, но и уголовное производство. Конечно, он может пытаться восстановить политическую субъектность путем присутствия в публичном пространстве в качестве инициатора важной для военных программы "Адвокат". Но есть разница между возвращением публичности и возвращением политического влияния", – отметила эксперт.

По ее словам, Андрей Ермак работает сейчас над отбеливанием репутации, тогда как ситуация с Михаилом Федоровым кардинально иная. Михаил Федоров был уволен с должности министра обороны, имея чрезвычайно высокий уровень общественного доверия. Именно поэтому протесты против, казалось бы, обычного кадрового решения, переросли в бессрочную "Картонскую площадь". Сейчас вокруг Федорова потенциально формируется то, чего украинская политика давно почти не видела: альтернативный центр общественной легитимности внутри лагеря людей, не обязательно принципиальных противников Зеленского. Но это показывает, что монополия президентского центра начинает рушиться.

"Ермак пытается вернуть субъектность "сверху" через старые связи и персональный политический капитал. "Картонковая площадь" создает субъектность "снизу" через общественную мобилизацию. А Федоров оказался в очень специфической точке между этими двумя процессами: он уже не просто бывший член правительства, но еще и не самостоятельный оппозиционный политик", – отметила политолог.

Эксперт отмечает, именно поэтому ближайшие месяцы будут показательны. Если Ермак останется только медийно заметным, но не возвратит реального влияния на решение, его нынешняя активность окажется скорее борьбой за политическое выживание. Если протесты вокруг Федорова смогут пережить самого Федорова как главную тему и сформулировать более широкий запрос на изменение механизмов принятия решений, тогда мы сможем говорить о появлении нового фактора украинской внутренней политики. Если Федоров уйдет в оппозиционную политику, он будет потенциально конкурировать с Зеленским не как его традиционный антагонист, а как человек, выросший внутри самой президентской системы и предложить ее избирателям альтернативу без радикального отрицания всего периода Зеленского.

Также издание "Комментарии" сообщало – Ермак громко проиграл в суде: какое жесткое требование эксчиновника не удовлетворили.



