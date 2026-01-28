У питанні Спецтрибуналу для Росії зроблено ще один вагомий крок: деталі

Рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо схвалення часткової розширеної угоди для початку роботи Спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України поки що не ухвалене. Водночас текст відповідної угоди вже повністю підготовлений. Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький у коментарі "Укрінформу".

Спецтрибунал для Росії. Фото: з відкритих джерел

За його словами, нині триває обговорення низки практичних питань, які турбують окремі держави-члени, зокрема щодо бюджету майбутнього трибуналу, місця його розташування та супутніх витрат.

Для зняття цих застережень Комітет міністрів ухвалив рішення про запуск так званої адванс-тім – передової групи експертів. Вона допомагатиме країні, яка прийматиме трибунал, попередньо Нідерландам, підготувати всі необхідні організаційні та фінансові розрахунки. На роботу цієї групи буде спрямовано 10 млн євро, виділених Європейською комісією.

До адванс-тім увійдуть фахівці від держав-членів Ради Європи, які працюватимуть у департаменті з питань правосуддя. Очікується, що вони сформують детальну "дорожню карту" запуску трибуналу. За оцінкою Точицького, відповіді на ключові питання можуть з’явитися вже до міністерської зустрічі у Кишиневі.

Він також наголосив, що часткова угода дозволяє долучитися до ініціативи не лише 46 членам Ради Європи, а й іншим країнам. Серед потенційних партнерів Україна розглядає Японію, Канаду, Австралію та Нову Зеландію.

"Я говорю зараз про Японію, говорю про Канаду, говорю про Австралію і Нову Зеландію. Ми сподіваємося, що після того, як буде ухвалення рішення по самій угоді і по трибуналу, вони до нас доєднаються", – зазначив Точицький.

