В вопросе Спецтрибунала для России сделан еще один весомый шаг: детали

Решение Комитета министров Совета Европы по одобрению частичного расширенного соглашения для начала работы Специального трибунала за преступление агрессии России против Украины пока не принято. В то же время, текст соответствующего соглашения уже полностью подготовлен. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий в комментарии "Укринформу".

По его словам, сейчас идет обсуждение ряда практических вопросов, которые беспокоят отдельные государства-члены, в частности, относительно бюджета будущего трибунала, места его расположения и сопутствующих расходов.

Для снятия этих оговорок Комитет министров принял решение о запуске так называемой адванс-тем – передовой группы экспертов. Она будет помогать стране, принимающей трибунал, предварительно Нидерландам, подготовить все необходимые организационные и финансовые расчеты. На работу этой группы будет направлено 10 млн. евро, выделенных Европейской комиссией.

В адванс-тем войдут специалисты от государств-членов Совета Европы, которые будут работать в департаменте по правосудию. Ожидается, что они сформируют подробную "дорожную карту" запуска трибунала. По оценке Точицкого, ответы на ключевые вопросы могут появиться уже до министерской встречи в Кишиневе.

Он также подчеркнул, что частичное соглашение позволяет приобщиться к инициативе не только 46 членам Совета Европы, но и другим странам. Среди потенциальных партнеров Украина рассматривает Японию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

"Я говорю сейчас о Японии, говорю о Канаде, говорю об Австралии и Новой Зеландии. Мы надеемся, что после того, как будет принято решение по самому соглашению и по трибуналу, они к нам присоединятся", — отметил Точицкий.

