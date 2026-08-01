У переговорах щодо України може статися важливий поворот: які сигнали надходять

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні стала результатом нещодавніх контактів двох лідерів у Європі. Ця розмова демонструє важливі кроки на шляху до подальшого розвитку українсько-американських відносин та поглиблення двостороннього діалогу. Чи може у переговорах щодо України може статися важливий поворот? Видання "Коментарі" розбиралося з цього питання, вивчивши думки експертів.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Обговорення мирного процесу може розпочатися саме у Києві

Директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов зазначив, що у мирному процесі відкрилося вікно можливостей, оскільки США можуть повернутися до формули, яка передбачає повне та безумовне припинення вогню ще до початку переговорів щодо інших умов.

На думку експерта, важливим сигналом готовності Вашингтона обговорювати новий план спільно з Україною може стати можливий приїзд Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа спочатку до Києва, а не до Москви, як це було раніше.

"Ще в Евіані на саміті Великої сімки відбулася досить важлива річ у фінальній резолюції. Окрім необхідності тиску на Росію перед допомогою України у вигляді ППО та далекобійності була важлива річ щодо мирного процесу. Було наголошено, що ми повертаємося до старої концепції. Спочатку повне та безумовне припинення вогню, потім все інше", — зазначив Олександр Леонов.

Експерт звернув увагу на те, що президент США Дональд Трамп підписав цю резолюцію. Крім того, до мирних переговорів підключили Марк Рубіо, якого експерт охарактеризував як "злого поліцейського".

За словами Олександра Леонова, після зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим Марко Рубіо заявив, що попередній план не спрацював, "духу Анкоріджа немає, потрібні нові ідеї".

Розмірковуючи про ймовірний візит Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа до української столиці, експерт підкреслив, що це буде якраз сигнал, що справді щось зрушило. Оскільки раніше Віткофф та Кушнер літали до Росії, де погоджували всі ці плани щодо України".

Також додав, що зараз же, на тлі нових ідей, які потребують мирного процесу від Марко Рубіо, є підстави сподіватися, що обговорення розпочнеться саме у Києві, і лише після цього представники США поїдуть до Москви.

США за Трампа зараз починають розглядати Росію як загрозу

Кандидат політичних наук, політолог Олексій Якубін зазначив, що щодо Трампа до України намітився помітний поворот.

"Ми бачимо, що у Трампа почався якийсь, я сказав би, ренесанс у відносинах з Україною. Коли він тільки починав свій термін, то вважав, що дуже легко зможе залагодити російсько-українську війну і зосередитися на Китаї. Але потім щось пішло не так", — сказав Олексій Якубін.

За планом переговори мали тривати півгодини, але фактично затяглися більш ніж на годину. Візит став продовженням недавніх контактів двох лідерів у Європі та телефонної розмови Зеленського зі спецпредставниками американського президента Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером.

За словами експерта, минулий рік пройшов під знаком того, що Трамп намагався реалізувати власне бачення завершення війни, часто чинячи тиск саме на Україну, натомість цього року підхід змінився.

"США при Трампі зараз починають розглядати Росію як загрозу. Довгострокову загрозу. І, власне, вони відповідно розглядають усі можливі інструменти підтримки для зниження цієї загрози", — додав Олексій Якубін.

Експерт також звернув увагу на електоральний розрахунок: республіканці йдуть на проміжні вибори до Конгресу зі складними внутрішніми розколами всередині MAGA, і підтримка України для виборців-республіканців може стати вирішальним аргументом на користь голосування за партію.

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