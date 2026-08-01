В переговорах по Украине может произойти важный поворот: какие сигналы поступают

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне стала результатом недавних контактов двух лидеров в Европе. Эта беседа демонстрирует важные шаги на пути к дальнейшему развитию украинско-американских отношений и углублению двустороннего диалога. Может ли в переговорах по Украине может произойти важный поворот? Издание "Комментарии" разбиралось в этой вопросе, изучив мнения экспертов.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Обсуждение мирного процесса может начаться именно в Киеве

Директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов отметил, в мирном процессе открылось окно возможностей, поскольку США могут вернуться к формуле, предполагающей полное и безусловное прекращение огня еще до начала переговоров по другим условиям.

По мнению эксперта, важным сигналом готовности Вашингтона обсуждать новый план совместно с Украиной может стать возможный приезд Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа сначала в Киев, а не в Москву, как это было раньше.

"Еще в Эвиане, на саммите Большой семерки, произошла достаточно важная вещь в финальной резолюции. Помимо необходимости давления на Россию перед помощью Украины в виде ПВО и дальнобойности была важная вещь относительно мирного процесса. Было отмечено, что мы возвращаемся к старой концепции. Сначала полное и безусловное прекращение огня, потом все остальное", — отметил Александр Леонов.

Эксперт обратил внимание, что президент США Дональд Трамп подписал эту резолюцию. Кроме того, к мирным переговорам подключили Марк Рубио, которого эксперт охарактеризовал как "злого полицейского".

По словам Александра Леонова, после встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым Марко Рубио заявил, что предварительный план не сработал, "духа Анкориджа нет, нужны новые идеи".

Рассуждая о вероятном визите Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в украинскую столицу, эксперт подчеркнул, что это будет как раз сигнал, что действительно что-то сдвинулось. Поскольку раньше Уиткофф и Кушнер летали в Россию, где согласовывали все эти планы по Украине".

Также добавил, что сейчас же, на фоне новых идей, нуждающихся в мирном процессе от Марко Рубио, есть основания надеяться, что обсуждение начнется именно в Киеве, и только после этого представители США поедут в Москву.

США при Трампе сейчас начинают рассматривать Россию как угрозу

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отметил, что в отношении Трампа к Украине наметился заметный поворот.

"Мы видим, что у Трампа начался некий, я бы сказал, ренессанс в отношениях с Украиной. Когда он только начинал свой срок, то считал, что очень легко сможет уладить российско-украинскую войну и сосредоточиться на Китае. Но потом что-то пошло не так", — сказал Алексей Якубин.

По плану переговоры должны были длиться полчаса, но фактически затянулись более чем на час. Визит стал продолжением недавних контактов двух лидеров в Европе и телефонного разговора Зеленского со спецпредставителями американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам эксперта, прошлый год прошел под знаком того, что Трамп пытался реализовать собственное видение завершения войны, часто оказывая давление именно на Украину, зато в этом году подход изменился.

"США при Трампе сейчас начинают рассматривать Россию как угрозу. Долгосрочную угрозу. И, собственно говоря, они соответственно рассматривают все возможные инструменты поддержки для снижения этой угрозы", — добавил Алексей Якубин.

Эксперт также обратил внимание на электоральный расчет: республиканцы идут на промежуточные выборы в Конгресс со сложными внутренними расколами внутри MAGA, и поддержка Украины для части избирателей-республиканцев может стать решающим аргументом в пользу голосования за партию.

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