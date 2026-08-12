У парламентській ТСК вважають роботу антикорупційних структур занадто медійною

Правоохоронці замість професійної слідчої роботи займаються виготовленням фільмів та монтажем аудіозаписів. Про це заявив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади Сергій Власенко.

Сергій Власенко. Фото: із відкритих джерел

"На жаль, НАБУ і САП перетворилися на PR-агенції, які більше часу проводять на пресконференціях і на брифінгах з журналістами, ніж займаються розслідуваннями кримінальних проваджень", — констатує він.

Дискусія навколо якості роботи правоохоронців загострилася після заяви голови Фонду Держмайна Дмитра Наталухи про тиск з боку Офісу Генпрокурора та зрив продажу ТРЦ Ocean Plaza у Києві через нібито штучно занижену вартість цього активу.

Позиція ФДМУ чітка: Фонд взагалі не визначає вартості об’єкта та не формує ціну, це регламентовано Постановою КМУ №75 від 21.01.2026 року. Втім, за словами Наталухи, правоохоронці так поспішали з обшуками, що не ознайомилися із цим документом.

У зв’язку із сумнівним "кейсом Наталухи" експерти згадують іншу справу щодо Фонду держмайна, коли його очолював Дмитро Сенниченко. Декілька років поспіль суд не може вирішити: чи дійсно екскерівник ФДМУ завдав значних збитків державі, як це намагаються довести правоохоронці.

Зокрема йдеться про угоду зі слідством одного з ключових учасників справи – Сергія Байрака. За версією обвинувачення, діяльність "злочинної організації", куди входив Байрак завдала державі понад 11,4 млрд грн збитків. Втім він уклав угоду зі слідством та отримав покарання з випробуванням і зобов'язався компенсувати лише 100 тис. грн. Виникає питання, наскільки така угода відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства та інтересам суспільства.

"З корупцією треба боротися, це ніхто не заперечує. Але не можна робити правильну справу, порушуючи закон, бо це завжди призводить потім до ще більших проблем", — констатував Сергій Власенко.

Заява Сергія Власенко , що детективи САП та НАБУ "отримують зарплати втричі більші за депутатів, а своє покликання бачать у створенні фільмів"