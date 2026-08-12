У парламентській ТСК вважають роботу антикорупційних структур занадто медійною

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Кравцев Сергей
Правоохоронці замість професійної слідчої роботи займаються виготовленням фільмів та монтажем аудіозаписів. Про це заявив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади Сергій Власенко.
Сергій Власенко. Фото: із відкритих джерел
Дискусія навколо якості роботи правоохоронців загострилася після заяви голови Фонду Держмайна Дмитра Наталухи про тиск з боку Офісу Генпрокурора та зрив продажу ТРЦ Ocean Plaza у Києві через нібито штучно занижену вартість цього активу.
Позиція ФДМУ чітка: Фонд взагалі не визначає вартості об’єкта та не формує ціну, це регламентовано Постановою КМУ №75 від 21.01.2026 року. Втім, за словами Наталухи, правоохоронці так поспішали з обшуками, що не ознайомилися із цим документом.
У зв’язку із сумнівним "кейсом Наталухи" експерти згадують іншу справу щодо Фонду держмайна, коли його очолював Дмитро Сенниченко. Декілька років поспіль суд не може вирішити: чи дійсно екскерівник ФДМУ завдав значних збитків державі, як це намагаються довести правоохоронці.
Зокрема йдеться про угоду зі слідством одного з ключових учасників справи – Сергія Байрака. За версією обвинувачення, діяльність "злочинної організації", куди входив Байрак завдала державі понад 11,4 млрд грн збитків. Втім він уклав угоду зі слідством та отримав покарання з випробуванням і зобов'язався компенсувати лише 100 тис. грн. Виникає питання, наскільки така угода відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства та інтересам суспільства.