В парламентской ВСК считают работу антикоррупционных структур слишком медийной

Правоохранители вместо профессиональной следственной работы занимаются изготовлением фильмов и монтаж аудиозаписей. Об этом заявил глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти Сергей Власенко.

Сергей Власенко. Фото: из открытых источников

"К сожалению, НАБУ и САП превратились в PR-агентства, которые больше времени проводят на пресс-конференциях и на брифингах с журналистами, чем занимаются расследованиями уголовных производств", — констатирует он.

Дискуссия вокруг качества работы правоохранителей обострилась после заявления главы Фонда Госимущества Дмитрия Наталухи о давлении со стороны Офиса Генпрокурора и срыве продаж ТРЦ Ocean Plaza в Киеве из-за якобы искусственно заниженной стоимости этого актива.

Позиция ФГИУ четкая: Фонд вообще не определяет стоимость объекта и не формирует цену, это регламентировано Постановлением КМУ №75 от 21.01.2026 года. Впрочем, по словам Натальи, правоохранители так спешили с обысками, что не ознакомились с этим документом.

В связи с сомнительным "кейсом Натальи" эксперты вспоминают другое дело в отношении Фонда госимущества, когда его возглавлял Дмитрий Сенниченко. Несколько лет подряд суд не может решить: действительно ли экскеровщик ФГИУ нанес значительный ущерб государству, как это пытаются доказать правоохранители.

В частности, речь идет о соглашении со следствием одного из ключевых участников дела – Сергея Байрака. По версии обвинения, деятельность "преступной организации", куда входил Байрак, нанесла государству более 11,4 млрд грн ущерба. Впрочем, он заключил соглашение со следствием и получил наказание с испытанием и обязался компенсировать лишь 100 тыс. грн. Возникает вопрос, как такое соглашение отвечает требованиям уголовного процессуального законодательства и интересам общества.

"С коррупцией нужно бороться, это никто не возражает. Но нельзя делать правильное дело, нарушая закон, потому что это всегда приводит потом к еще большим проблемам", — констатировал Сергей Власенко.

Заявление Сергея Власенко , что детективы САП и НАБУ "получают зарплаты втрое больше депутатов, а свое призвание видят в создании фильмов"