У НАТО такого не очікували: як українські дрони «розгромили» американців

Американські військовослужбовці зіткнулися з несподіваною поразкою під час навчань Combined Resolve у Німеччині. Українські оператори безпілотників практично без зусиль виявили та знищили американську бронетехніку та підрозділи, які брали участь у маневрах. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

У навчаннях було задіяно близько 3500 американських військовослужбовців. Їхні підрозділи мали штурмувати позиції умовного противника на армійському полігоні. Проте оборону посилили бійці 412-го полку сил безпілотних систем Nemesis, які перетворили навчальний сценарій на максимально наближене до реального бою випробування.

Американські військові використовували штатні засоби радіоелектронної боротьби та захисту від БПЛА. Але це не врятувало техніку від українських дронів.

За словами учасників маневрів, важка бронетехніка піднімала пилюку, завдяки чому ставала помітною для українських розвідувальних безпілотників. Після виявлення цілей у справу вступали ударні БПЛА зі скидами та FPV-дрони.

Американську бронетанкову бригаду фактично "знищили" настільки швидко, що техніку доводилося умовно повертати до сценарію навчань, щоб продовжити маневри.

У цьому американські військові поступово адаптувалися. Підрозділи почали краще розподілятися, маскуватися та застосовувати засоби РЕБ. Більше того, українські військовослужбовці певного моменту змінили бік і вже допомагали американцям освоювати ефективне застосування безпілотників у наступі.

Для США цей епізод став черговим сигналом про стрімку зміну характеру сучасної війни. Ще 2023 року американський офіцер, який брав участь у підготовці українських військових, дійшов висновку, що саме США необхідно вчитися в України тактиці застосування дронів. Розроблена ним програма згодом була поширена серед інших підрозділів армії.

Таким чином, український досвід, сформований безпосередньо на полі бою, стає важливим елементом підготовки американських військ.

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