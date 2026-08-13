В НАТО такого не ожидали: как украинские дроны «разгромили» американцев

Американские военнослужащие столкнулись с неожиданным поражением во время учений Combined Resolve в Германии. Украинские операторы беспилотников практически без труда обнаружили и уничтожили американскую бронетехнику и подразделения, участвовавшие в маневрах. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Дрон. Фото: из открытых источников

В учениях были задействованы около 3500 американских военнослужащих. Их подразделения должны были штурмовать позиции условного противника на армейском полигоне. Однако оборону усилили бойцы 412-го полка сил беспилотных систем Nemesis, превратившие учебный сценарий в максимально приближенное к реальному бою испытание.

Американские военные использовали штатные средства радиоэлектронной борьбы и защиты от БПЛА. Но это не спасло технику от украинских дронов.

По словам участников маневров, тяжелая бронетехника поднимала пыль, благодаря чему становилась заметной для украинских разведывательных беспилотников. После обнаружения целей в дело вступали ударные БПЛА со сбросами и FPV-дроны.

Американскую бронетанковую бригаду фактически "уничтожили" настолько быстро, что технику приходилось условно возвращать в сценарий учений, чтобы продолжить маневры.

При этом американские военные постепенно адаптировались. Подразделения начали лучше рассредотачиваться, маскироваться и применять средства РЭБ. Более того, украинские военнослужащие в определенный момент поменяли сторону и уже помогали американцам осваивать эффективное применение беспилотников в наступлении.

Для США этот эпизод стал очередным сигналом о стремительном изменении характера современной войны. Еще в 2023 году американский офицер, участвовавший в подготовке украинских военных, пришел к выводу, что именно США необходимо учиться у Украины тактике применения дронов. Разработанная им программа впоследствии была распространена среди других подразделений армии.

Таким образом, украинский опыт, сформированный непосредственно на поле боя, уже становится важным элементом подготовки американских войск.

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