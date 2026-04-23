У МВС шокували заявою про мотиви "київського стрільця": Гітлеро був правий

Правоохоронці розглядають побутовий конфлікт як одну з основних версій стрілянини, що сталася 18 квітня в Києві. За попередніми оцінками, саме особиста сварка могла стати тригером для агресивних дій нападника. Водночас у поліції наголошують, що остаточні висновки будуть зроблені лише після завершення всіх призначених експертиз. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Фото: з відкритих джерел

Він пояснив, що у подібних кримінальних провадженнях зазвичай проводиться комплексне психолого-психіатричне дослідження, яке може бути виконане навіть у разі смерті підозрюваного.

За словами очільника Нацполіції, первинні дані свідчать про наявність у фігуранта внутрішніх психологічних проблем. Він зазначив, що чоловік, ймовірно, прагнув уваги та особливого ставлення до себе, а також гостро реагував на конфліктні ситуації.

Вигівський підкреслив, що з матеріалів слідства випливає: підозрюваний неодноразово наголошував на відчутті образи та нерозуміння з боку оточення, що могло впливати на його емоційний стан. Це, на думку слідства, могло підсилити його реакцію під час інциденту.

Окремо правоохоронці звернули увагу на активність чоловіка в соціальних мережах. Він мав сторінку з проросійським контентом, де раніше публікував радикальні та агресивні висловлювання. Серед них — дописи з виправданням насильства та радикальними закликами, зроблені ще кілька років тому.

Водночас у поліції наголошують, що наявність таких висловлювань у минулому не дає підстав автоматично пов’язувати їх із конкретним злочином. Слідство розглядає різні фактори та не виключає, що ключовим тригером міг стати саме особистий конфлікт.

