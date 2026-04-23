В МВД шокировали заявлением о мотивах "киевского стрелка": Гитлеро был прав

Правоохранители рассматривают бытовой конфликт как одну из основных версий стрельбы, произошедшей 18 апреля в Киеве. По предварительным оценкам, именно личная ссора могла стать триггером для агрессивных действий нападающего. В то же время в полиции отмечают, что окончательные выводы будут сделаны только после завершения всех назначенных экспертиз. Об этом в интервью сообщил председатель Национальной полиции Иван Выговский.

Он пояснил, что в подобных уголовных производствах обычно проводится комплексное психолого-психиатрическое исследование, которое может быть выполнено даже при смерти подозреваемого.

По словам главы Нацполиции, первоначальные данные свидетельствуют о наличии у фигуранта внутренних психологических проблем. Он отметил, что мужчина, вероятно, стремился внимание и особое отношение к себе, а также остро реагировал на конфликтные ситуации.

Выговский подчеркнул, что из материалов следствия следует: подозреваемый неоднократно отмечал ощущение обиды и непонимания со стороны окружения, что могло влиять на его эмоциональное состояние. Это, по мнению следствия, могло усилить его реакцию в ходе инцидента.

Отдельно стражи порядка обратили внимание на активность мужчины в социальных сетях. У него была страница с пророссийским контентом, где ранее публиковал радикальные и агрессивные высказывания. Среди них — сообщения с оправданием насилия и радикальными призывами, сделанные еще несколько лет назад.

В то же время в полиции отмечают, что наличие таких высказываний в прошлом не дает оснований автоматически связывать их с конкретным преступлением. Следствие рассматривает разные факторы и не исключает, что ключевым триггером мог стать именно личный конфликт.

