У Москві паніка через дії Японії: що так налякало Путіна

Росія направила Японії протест через тимчасове розміщення американських ракетних комплексів Typhon на японській території. Москва вимагає вивести системи, що використовуються у рамках спільних військових навчань. Про це повідомляли російські ЗМІ, а про саму позицію Москви раніше писала The Japan Times.

Росія та Японія. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про навчання Orient Shield 2026, що проходять з 8 по 24 вересня за участю Японії, США та Австралії. Вперше в рамках цих маневрів задіяно американський ракетний комплекс Typhon. За даними японського Міноборони, навчання є найбільшими за масштабом за історію цього формату.

Typhon відноситься до мобільних ракетних систем середньої дальності. Комплекс здатний застосовувати крилаті ракети Tomahawk. Саме поява цієї системи у Японії викликала різку реакцію Москви.

Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що розміщення Typhon на японській території є неприйнятним незалежно від тривалості та приводу. У Москві стверджують, що присутність таких комплексів нібито створює загрозу безпеці Росії та регіональної стабільності.

Заступник глави російського МЗС Андрій Руденко також закликав японську сторону "з максимальною серйозністю" поставитися до раніше спрямованої ноти та прибрати американські системи з території країни.

При цьому Токіо наголошує на тимчасовому характері розміщення. Японське Міноборони раніше повідомляло, що після завершення навчань американські системи мають бути виведені з території відповідної бази та розміщені на об'єкті американських сил у Японії. Постійне розміщення Typhon японська сторона не розглядає як мету нинішнього розгортання.

Таким чином, тимчасові військові маневри в Японії стали черговою точкою напруги між Москвою та Токіо. Для Росії важливим питанням залишається присутність американських ударних систем поблизу її далекосхідних рубежів, тоді як Японія та США розглядають спільні навчання як частину зміцнення військової сумісності та стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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