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В Москве паника из-за действий Японии: что так испугало Путина

Американские ракетные комплексы участвуют в совместных учениях Японии, США и Австралии

19 сентября 2026, 12:35
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Кравцев Сергей

Россия направила Японии протест из-за временного размещения американских ракетных комплексов Typhon на японской территории. Москва требует вывести системы, которые используются в рамках совместных военных учений. Об этом сообщали российские СМИ, а о самой позиции Москвы ранее писала The Japan Times.

В Москве паника из-за действий Японии: что так испугало Путина

Россия и Япония. Фото: из открытых источников

Речь идет об учениях Orient Shield 2026, которые проходят с 8 по 24 сентября при участии Японии, США и Австралии. Впервые в рамках этих маневров задействован американский ракетный комплекс Typhon. По данным японского Минобороны, учения являются крупнейшими по масштабу за историю этого формата.

Typhon относится к мобильным ракетным системам средней дальности. Комплекс способен применять крылатые ракеты Tomahawk. Именно появление этой системы в Японии вызвало резкую реакцию Москвы.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что размещение Typhon на японской территории неприемлемо независимо от продолжительности и повода. В Москве утверждают, что присутствие таких комплексов якобы создает угрозу безопасности России и региональной стабильности.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко также призвал японскую сторону "с максимальной серьезностью" отнестись к ранее направленной ноте и убрать американские системы с территории страны.

При этом Токио подчеркивает временный характер размещения. Японское Минобороны ранее сообщало, что после завершения учений американские системы должны быть выведены с территории соответствующей базы и помещены на объекте американских сил в Японии. Постоянное размещение Typhon японская сторона не рассматривает как цель нынешнего развертывания.

Таким образом, временные военные маневры в Японии стали очередной точкой напряжения между Москвой и Токио. Для России принципиальным вопросом остается присутствие американских ударных систем вблизи ее дальневосточных рубежей, тогда как Япония и США рассматривают совместные учения как часть укрепления военной совместимости и сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.

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