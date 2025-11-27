У Молдові вирішили покінчити з головним оплотом Росії: деталі

Парламент Молдови у другому читанні підтримав законопроект про денонсацію угоди з Росією, який фактично відкриває шлях до закриття Російського культурного центру у Кишиневі. Документ був підготовлений на запит МЗС після інциденту в лютому 2025 року, коли російські безпілотники порушили повітряний простір країни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "NewsMaker".

"Русский дом". Фото: з відкритих джерел

Російський культурний центр діє у столиці Молдови з 2009 року, проте Кишинів так і не відкрив аналогічну установу на території РФ. Депутати наголосили, що центр перебуває у підпорядкуванні посольства Росії та фінансується Росспівробітництвом — структурою, яка перебуває під міжнародними санкціями. У Європейському союзі Росспівробітництво називають ключовим органом, через який Кремль поширює "м'яку силу" та елементи гібридного впливу, включаючи просування концепції "російського світу".

Автори ініціативи зазначили, що в умовах нинішньої геополітичної напруженості угода з Росією може використовуватися для поширення спотворених наративів, що загрожує інформаційній безпеці Молдови. У зв'язку з цим Кишинів має намір скоротити вразливість в інформаційній сфері та переглянути підхід до співпраці з російськими установами.

Ухвалення законопроекту ще не означає негайного закриття центру, проте відкриває для уряду юридичний механізм для припинення його діяльності після завершення всіх передбачених процедур.

