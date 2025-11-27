logo

В Молдове решили покончить с главным оплотом России: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В Молдове решили покончить с главным оплотом России: детали

Парламент Молдовы одобрил прекращение соглашения с Россией о работе культурных центров

27 ноября 2025, 13:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Парламент Молдовы во втором чтении поддержал законопроект о денонсации соглашения с Россией, который фактически открывает путь к закрытию Российского культурного центра в Кишинёве. Документ был подготовлен по запросу МИД после инцидента в феврале 2025 года, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "NewsMaker".

В Молдове решили покончить с главным оплотом России: детали

Русский дом в Молдове. Фото: из открытых источников

Российский культурный центр действует в столице Молдовы с 2009 года, однако Кишинёв так и не открыл аналогичное учреждение на территории РФ. Депутаты подчеркнули, что центр находится в подчинении посольства России и финансируется Россотрудничеством — структурой, находящейся под международными санкциями. В Европейском союзе Россотрудничество называют ключевым органом, через который Кремль распространяет "мягкую силу" и элементы гибридного влияния, включая продвижение концепции "русского мира".

Авторы инициативы отметили, что в условиях нынешней геополитической напряжённости соглашение с Россией может использоваться для распространения искажённых нарративов, что создаёт угрозу информационной безопасности Молдовы. В связи с этим Кишинёв намерен сократить уязвимость в информационной сфере и пересмотреть подход к сотрудничеству с российскими учреждениями.

Принятие законопроекта ещё не означает немедленного закрытия центра, однако открывает для правительства юридический механизм для прекращения его деятельности после завершения всех предусмотренных процедур.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская пропаганда пытается влиять на настроения граждан, распространяя всевозможные фейки. Об очередной враждебной выдумке сообщили в Центре противодействия дезинформации.




Источник: https://newsmaker.md/
