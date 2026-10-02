У мережі розганяють кампанію за «Майдан 3 жовтня»

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Недилько Ксения
Російські спецслужби активізували багаторівневу інформаційну атаку, намагаючись спровокувати внутрішній розкол в українському суспільстві. Через платформи TikTok, Telegram, Threads та YouTube масово тиражуються заклики виходити на так званий "Майдан за мир" або "Майдан 3 жовтня". Організатори кампанії цинічно спекулюють на втомі людей від бойових дій, вимагаючи негайного припинення опору та усунення чинного Президента України Володимира Зеленського.
Ілюстративне фото
Масштаби залучених Росією цифрових ресурсів вражають своєю синхронністю. Нова інформаційно-психологічна операція (ІПСО) спрямована на вразливі верстви населення, які найбільше страждають від щоденних стресів.
Паралельно загарбники задіяли армію фейкових акаунтів на відеохостингах:
Дослідникам удалося ідентифікувати конкретних осіб та спільноти, які є рупорами цієї підривної діяльності. Більшість із них уже давно працюють у координації з російськими пропагандистськими структурами.
Творці моніторингу нагадали бекграунд цього діяча:
Крім того, фахівці виявили безпосередній зв'язок цієї ворожої мережі з популярним акаунтом під назвою FUAZ, який також активно використовувався як майданчик для підбурювання громадян до масових акцій.
Головна небезпека поточної операції полягає в її комплексному характері. Кремль намагається затиснути українців у лещата, атакуючи одночасно і на інформаційному, і на фізичному фронтах.
Вони розкрили кінцеву мету російських спецслужб:
Аналітики окремо підкреслюють, що віртуальні заклики до капітуляції та бунтів ширяться синхронно з інтенсифікацією повітряних ударів по столиці. Таким чином, агресивний психологічний тиск у соціальних мережах виступає прямим супроводом до фізичного терору та ракетно-дронових нальотів на Київ.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардеп закликав владу Києва піти у відставку.