У мережі розганяють кампанію за «Майдан 3 жовтня»

Російські спецслужби активізували багаторівневу інформаційну атаку, намагаючись спровокувати внутрішній розкол в українському суспільстві. Через платформи TikTok, Telegram, Threads та YouTube масово тиражуються заклики виходити на так званий "Майдан за мир" або "Майдан 3 жовтня". Організатори кампанії цинічно спекулюють на втомі людей від бойових дій, вимагаючи негайного припинення опору та усунення чинного Президента України Володимира Зеленського.

Ілюстративне фото

Масштаби залучених Росією цифрових ресурсів вражають своєю синхронністю. Нова інформаційно-психологічна операція (ІПСО) спрямована на вразливі верстви населення, які найбільше страждають від щоденних стресів.

"Лише 17 зафіксованих відеороликів у TikTok із деструктивними закликами до нового "Майдану" сумарно набрали понад 2,7 мільйона переглядів", — підрахували фахівці аналітичного порталу Texty.org.ua, які детально дослідили структуру ворожих наративів.

Паралельно загарбники задіяли армію фейкових акаунтів на відеохостингах:

"Під тематичними матеріалами на YouTube зафіксовано щонайменше 1410 цілеспрямованих коментарів, причому значну частину їхніх авторів раніше вже було офіційно верифіковано як мережевих ботів або тролів".

Дослідникам удалося ідентифікувати конкретних осіб та спільноти, які є рупорами цієї підривної діяльності. Більшість із них уже давно працюють у координації з російськими пропагандистськими структурами.

"Однією з центральних фігур цієї підривної інформаційної кампанії виступає Олександр Тодоров", — наголошують аналітики видання Texty.

Творці моніторингу нагадали бекграунд цього діяча:

"Він і раніше регулярно фігурував в ефірах російських масмедіа, де займався жорсткою критикою керівництва України та поширював фейки про нібито катастрофічний стан справ у Збройних силах".

Крім того, фахівці виявили безпосередній зв'язок цієї ворожої мережі з популярним акаунтом під назвою FUAZ, який також активно використовувався як майданчик для підбурювання громадян до масових акцій.

Головна небезпека поточної операції полягає в її комплексному характері. Кремль намагається затиснути українців у лещата, атакуючи одночасно і на інформаційному, і на фізичному фронтах.

"Ворог прагне використати реальні труднощі нашого сьогодення, аби створити у мережі викривлене враження про нібито масовий протестний рух всередині країни", — резюмують експерти Texty.org.ua.

Вони розкрили кінцеву мету російських спецслужб:

"Росія свідомо намагається перенаправити загальне суспільне виснаження та психологічну втому від війни в русло громадянського протистояння".

Аналітики окремо підкреслюють, що віртуальні заклики до капітуляції та бунтів ширяться синхронно з інтенсифікацією повітряних ударів по столиці. Таким чином, агресивний психологічний тиск у соціальних мережах виступає прямим супроводом до фізичного терору та ракетно-дронових нальотів на Київ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардеп закликав владу Києва піти у відставку.