Российские спецслужбы активизировали многоуровневую информационную атаку, пытаясь спровоцировать внутренний раскол в украинском обществе. Через платформы TikTok, Telegram, Threads и YouTube массово тиражируются призывы выходить на так называемый Майдан за мир или Майдан 3 октября. Организаторы кампании цинично спекулируют на усталости от боевых действий, требуя немедленного прекращения сопротивления и устранения действующего Президента Украины Владимира Зеленского.

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Масштабы привлеченных Россией цифровых ресурсов поражают своей синхронностью. Новая информационно-психологическая операция (ИПСО) направлена на уязвимые слои населения, наиболее страдающие от ежедневных стрессов.

"Только 17 зафиксированных видеороликов в TikTok с деструктивными призывами к новому "Майдану" суммарно набрали более 2,7 миллиона просмотров", — подсчитали специалисты аналитического портала Texty.org.ua, подробно исследовавшие структуру вражеских нарративов.

Параллельно захватчики задействовали армию фейковых аккаунтов на видеохостингах:

"Под тематическими материалами на YouTube зафиксировано по меньшей мере 1410 целенаправленных комментариев, причем значительная часть их авторов ранее уже была официально верифицирована в качестве сетевых ботов или троллей".

Исследователям удалось идентифицировать конкретных лиц и сообщества, являющихся рупорами этой взрывной деятельности. Большинство из них уже давно работают по координации с российскими пропагандистскими структурами.

"Одной из центральных фигур этой взрывной информационной кампании выступает Александр Тодоров", — отмечают аналитики Texty.

Создатели мониторинга напомнили бэкграунд этого деятеля:

"Он по-прежнему регулярно фигурировал в эфирах российских масс-медиа, где занимался жесткой критикой руководства Украины и распространял фейки о якобы катастрофическом положении дел в Вооруженных силах".

Кроме того, специалисты обнаружили непосредственную связь этой вражеской сети с популярным аккаунтом под названием FUAZ , которая также активно использовалась как площадка для подстрекательства граждан к массовым акциям.

Главная опасность текущей операции состоит в ее комплексном характере. Кремль пытается зажать украинцев в тиски, атакуя одновременно и на информационном, и на физическом фронтах.

"Враг стремится использовать реальные трудности нашего настоящего, чтобы создать в сети искаженное впечатление о якобы массовом протестном движении внутри страны", — резюмируют эксперты Texty.org.ua.

Они раскрыли конечную цель российских спецслужб:

"Россия сознательно пытается перенаправить всеобщее общественное истощение и психологическую усталость от войны в русло гражданского противостояния".

Аналитики отдельно подчеркивают, что виртуальные призывы к капитуляции и бунтам ходят синхронно с интенсификацией воздушных ударов по столице. Таким образом, агрессивное психологическое давление в социальных сетях выступает прямым сопровождением к физическому террору и ракетно-дроновым налетам на Киев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардеп призвал власти Киева уйти в отставку.