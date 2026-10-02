В сети разгоняют кампанию за Майдан 3 октября

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Недилько Ксения
Российские спецслужбы активизировали многоуровневую информационную атаку, пытаясь спровоцировать внутренний раскол в украинском обществе. Через платформы TikTok, Telegram, Threads и YouTube массово тиражируются призывы выходить на так называемый Майдан за мир или Майдан 3 октября. Организаторы кампании цинично спекулируют на усталости от боевых действий, требуя немедленного прекращения сопротивления и устранения действующего Президента Украины Владимира Зеленского.
Иллюстративное фото
Масштабы привлеченных Россией цифровых ресурсов поражают своей синхронностью. Новая информационно-психологическая операция (ИПСО) направлена на уязвимые слои населения, наиболее страдающие от ежедневных стрессов.
Параллельно захватчики задействовали армию фейковых аккаунтов на видеохостингах:
Исследователям удалось идентифицировать конкретных лиц и сообщества, являющихся рупорами этой взрывной деятельности. Большинство из них уже давно работают по координации с российскими пропагандистскими структурами.
Создатели мониторинга напомнили бэкграунд этого деятеля:
Кроме того, специалисты обнаружили непосредственную связь этой вражеской сети с популярным аккаунтом под названием FUAZ , которая также активно использовалась как площадка для подстрекательства граждан к массовым акциям.
Главная опасность текущей операции состоит в ее комплексном характере. Кремль пытается зажать украинцев в тиски, атакуя одновременно и на информационном, и на физическом фронтах.
Они раскрыли конечную цель российских спецслужб:
Аналитики отдельно подчеркивают, что виртуальные призывы к капитуляции и бунтам ходят синхронно с интенсификацией воздушных ударов по столице. Таким образом, агрессивное психологическое давление в социальных сетях выступает прямым сопровождением к физическому террору и ракетно-дроновым налетам на Киев.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардеп призвал власти Киева уйти в отставку.