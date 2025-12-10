У Кремля нова диверсійна стратегія щодо України: Трамп вже також включився

Президент Володимир Зеленський запевнив, що готовий до виборів, як цього вимагає Трамп, але попросив забезпечити безпековий фактор, фактично гарантувати припинення вогню в Україні. Чому саме зараз з’явилися ці розмови про вибори і до чого вони можуть призвести? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Політолог Михайло Бесараб зазначив, що вибори в Україні зараз потрібні російському диктатору Путіну більше, ніж мирний договір. Це не припущення, а твердження.

"Перше. Вибори неможливо провести в даний час ні де-юре, ні де-факто, якщо мова саме про вибори, а не про їхню імітацію. Друге. У виборчу кампанію держава увійде, але з неї може не вийти. І внутрішні чинники, а тим більше, вороже втручання, "розірвуть" країну під час виборчої кампанії, обтяженою війною. Ми себе не позбираємо в буквальному сенсі", – зазначив експерт.

За його словами, є ще й третій момент. Тема виборів – з самого початку є зовнішньою вимогою і грубим втручанням у внутрішні справи України. Розмову про виборів, як умову, почала Росія. Ворогу потрібен не результат виборів, а процес — як широкий простір для диверсій. Різних диверсій.

Михайло Бесараб зауважує, це, якщо дуже узагальнено оцінювати ситуацію, бо є сотні інших нюансів. Зовнішні вимоги про вибори зараз однозначно треба відкинути і навіть не починати шкідливу дискусію про це.

Окрім коментаря президента Зеленського потрібна чітка і офіційна позиція Верховної Ради

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко зазначив, що відповідь президента Зеленського Трампу про вибори в Україні під час війни викликала великий інформаційно-політичний ажіотаж. Судячи по запитаннях деяких західних журналістів, багато хто це сприйняв майже як анонс президентських виборів під час війни, які мають відбутись вже найближчим часом.

"Чомусь не всі звертають увагу на головну умову таких виборів – забезпечення безпеки під час виборів, на чому акцентував увагу Зеленський. І це не про "Петріоти" та інші ППО, які мають закрити небо (на жаль повністю вони не закривають, і не гарантують повної безпеки). Це про припинення вогню: як мінімум в повітрі, а краще повне і всеосяжне припинення вогню на час підготовки і проведення виборів. Однак про це і сам Зеленський, і багато наших інших представників вже неодноразово казали і раніше. І тому я не впевнений, що у Вашингтоні це сприймуть належним чином. А важливо, щоб сприйняли всерйоз, і не тільки як позицію Зеленського", – зазначив експерт.

Тому, продовжує Володимир Фесенко, окрім коментаря президента Зеленського потрібна чітка і офіційна позиція Верховної Ради України: і щодо можливості виборів під час війни, і про безпекові умови для проведення виборів, і про терміни підготовки і проведення виборів.

"Також є необхідною і офіційна позиція Центральної виборчої комісії (ЦВК) щодо самої можливості проведення виборів під час війни, а також про реальні проблеми і умови проведення таких виборів, і час, необхідний для їх підготовки. І я б радив наполегливо запросити до України представників Адміністрації Трампа як офіційних консультантів ЦВК України для оцінки можливості проведення виборів в Україні під час війни і практичної підготовки цих виборів. Хай поїдуть до Херсона, де російські дрони полюють на мирних жителів, до Харкова, Сум, Нікополя, Дніпра, Запоріжжя і Одеси, а особливо на лінію фронту під Покровськ, Куп’янськ, або в Гуляйполе і на місці оцінять можливості і необхідні технічні умови проведення виборів під час війни, зокрема і в умовах відсутності електрики більшу частину доби. А в якості спостерігачів на ці вибори запросити сенаторів і конгресменів з США. Хай на власні очі побачать вибори під час війни, якщо звісно вони відбудуться, в чому у мене є великий сумнів на даний момент", – підсумував Володимир Фесенко.

