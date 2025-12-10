У Кремля новая диверсионная стратегия по Украине: Трамп уже также включился

Президент Владимир Зеленский заверил, что готов к выборам, как этого требует Трамп, но попросил обеспечить фактор безопасности, фактически гарантировать прекращение огня в Украине. Почему сейчас появились эти разговоры о выборах и к чему они могут привести? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Есть сотни других нюансов

Политолог Михаил Бесараб отметил, что в выборах в Украине сейчас нужны российскому диктатору Путину больше, чем мирный договор. Это не предположение, а утверждение.

"Первое. Выборы невозможно провести в настоящее время ни де-юре, ни де-факто, если речь именно о выборах, а не об их имитации. Второе. В избирательную кампанию государство войдет, но из нее может не выйти. И внутренние факторы, а тем более, враждебное вмешательство, "разорвут" страну во время. соберем в буквальном смысле", – отметил эксперт.

По его словам, есть еще и третий момент. Тема выборов – с самого начала является внешним требованием и грубым вмешательством во внутренние дела Украины. Разговор о выборах, как условие, начала Россия. Врагу нужен не результат выборов, а процесс – как широкое пространство для диверсий. Различные диверсии.

Михаил Бесараб отмечает, что это, если очень обобщенно оценивать ситуацию, потому что есть сотни других нюансов. Внешние требования о выборах сейчас однозначно следует отвергнуть и даже не начинать вредную дискуссию об этом.

Кроме комментария президента Зеленского, нужна четкая и официальная позиция Верховной Рады

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отметил, что ответ президента Зеленского Трампа о выборах в Украине во время войны вызвал большой информационно-политический ажиотаж. Судя по вопросам некоторых западных журналистов, многие это восприняли почти как анонс президентских выборов во время войны, которые должны состояться в ближайшее время.

"Почему-то не все обращают внимание на главное условие таких выборов – обеспечение безопасности на выборах, на чем акцентировал внимание Зеленский. И это не о "Петриотах" и других ПВО, которые должны закрыть небо (к сожалению, полностью они не закрывают, и не гарантируют полной безопасности). Это о прекращении огня: как минимум в воздухе, а лучше полное и всеобъемлющее прекращение огня на время подготовки и проведения выборов. Однако об этом и сам Зеленский, и многие наши другие представители уже неоднократно говорили и раньше. И потому я не уверен, что в Вашингтоне это будет воспринято должным образом. А важно, чтобы восприняли всерьез и не только как позицию Зеленского", – отметил эксперт.

Поэтому, продолжает Владимир Фесенко, кроме комментария президента Зеленского нужна четкая и официальная позиция Верховной Рады Украины: и о возможности выборов во время войны, и о условиях безопасности для проведения выборов, и о сроках подготовки и проведения выборов.

"Также необходима и официальная позиция Центральной избирательной комиссии (ЦИК) относительно самой возможности проведения выборов во время войны, а также о реальных проблемах и условиях проведения таких выборов, и время, необходимое для их подготовки. И я бы советовал настоятельно пригласить в Украину представителей Администрации Трампа как официальных консультантов ЦИК Украины для оценки возможности проведения выборов в Украине во время войны и практической подготовки этих выборов. Пусть поедут в Херсон, где российские дроны охотятся на мирных жителей, в Харьков, Сумы, Никополь, Днепр, Запорожье и Одессу, а особенно на линию фронта под Покровск, Купянск, или в Гуляйполе и на месте оценят возможности и необходимые технические условия проведения выборов во время войны, в том числе и в условиях отсутствия электричества. А в качестве наблюдателей на эти выборы пригласить сенаторов и конгрессменов из США. Пусть своими глазами увидят выборы во время войны, если, конечно, они состоятся, в чем у меня есть большое сомнение на данный момент", – подытожил Владимир Фесенко.

