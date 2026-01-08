У колумбійському місті Серете офіційно зареєстрували дівчинку з іменем Чат Іпіті. Таке ім’я було обрано на честь програми штучного інтелекту ChatGPT. Незвичайне ім’я для дитини без заперечень внесли до Національного реєстру актів цивільного стану.

У Колумбії дитину назвали на честь ChatGPT. Фото з відкритих джерел

Після розголошення інформації, що в Колумбії дитину назвали на честь ChatGPT, її батьки пояснили, що дати таке незвичайне ім'я було "даниною епосі штучного інтелекту". Повне ім’я дівчинки, яку назвали на честь ChatGPT буде Чат Іпіті Бастідас Герра.

Реакція суспільства виявилася неоднозначною. Одні вважають це креативним жестом і символом часу, інші назвали експериментом, наслідки якого дитина відчуватиме все життя.

Однак Колумбія давно відома толерантним підходом до нестандартних імен. У країні офіційно реєстрували дітей із іменами, натхненними попкультурою та знаменитостями. Проте іспанська фонетика часто змінює написання іноземних імен, створюючи унікальні комбінації. Наприклад в Колумбії реєстрували такі імена, як "Майкол Йордана" на честь Майкла Джордана, "Браян Спірс" — Брітні Спірс, а також "Йейсон Стейтем" — Джейсон Стейтем.

Разом із тим держава встановлює межі, тому реєстратори мають право відмовити, якщо ім’я може принизити гідність дитини або наражати її на дискримінацію. В минулому у Колумбії вже забороняли такі варіанти імен, як "Сатанас" (Сатана) чи "Міперро" (Мій собака).

