В колумбийском городе Серете официально зарегистрировали девочку с именем Чат Ипити. Такое имя было выбрано в честь программы искусственного интеллекта ChatGPT. Необычное имя для ребенка без возражений внесли в Национальный реестр актов гражданского состояния.

В Колумбии ребенка назвали в честь ChatGPT. Фото из открытых источников

После разглашения информации, что в Колумбии ребенка назвали в честь ChatGPT, ее родители объяснили, что дать такое необычное имя было "данью эпохе искусственного интеллекта". Полное имя девочки, которую назвали в честь ChatGPT, будет Чат Ипити Бастидас Герра.

Реакция общества оказалась неоднозначной. Одни считают это креативным жестом и символом времени, другие назвали экспериментом, последствия которого ребенок будет испытывать всю жизнь.

Однако Колумбия давно известна толерантным подходом к нестандартным именам. В стране официально регистрировали детей с именами, вдохновленными поп-культурой и знаменитостями. Однако испанская фонетика часто изменяет написание иностранных имен, создавая уникальные комбинации. К примеру в Колумбии регистрировали такие имена, как "Майкол Йордана" в честь Майкла Джордана, "Брайан Спирс" — Бритни Спирс, а также "Йейсон Стейтем" — Джейсон Стейтем.

Вместе с тем государство устанавливает границы, поэтому регистраторы имеют право отказать, если имя может унизить достоинство ребенка или подвергать его дискриминации. В прошлом в Колумбии уже запрещали такие варианты имен, как "Сатанас" (Сатана) или "Миперро" (Моя собака).

