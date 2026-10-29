У кого можуть забрати єдину квартиру за борги: в Україні підняли ліміт комунального боргу

В Україні набули чинності масштабні законодавчі зміни, які суттєво посилюють захист громадян від втрати даху над головою через несплату рахунків за житлово-комунальні послуги.

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Відтепер стягнення єдиної нерухомості за незначні борги опинилося під суворою забороною.

"Із 23 жовтня 2026 року відповідний поріг зріс із близько 170 тис. грн до 432 350 грн", — повідомили у Міністерстві юстиції України, посилаючись на норми новоухваленого закону № 4833-IX.

Згідно з оновленими правилами, якщо загальна сума стягнення у виконавчому провадженні не досягає 50 мінімальних заробітних плат, держава не має права забирати у людини її єдине житло. Ба більше, перевищення цього ліміту не тягне за собою автоматичну конфіскацію, оскільки процедура чітко регламентована законом.

У профільному міністерстві заспокоюють українців, наголошуючи, що реальний ризик опинитися на вулиці за комунальні гріхи є мізерним для переважної більшості населення.

"За моєю оцінкою, у 99,999% випадків єдине житло за комунальні борги не забиратимуть", — заявив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Він підкреслив, що громадян із настільки гігантськими сумами неплатежів у країні вкрай мало. Щоб накопичити такий борг, середній родині знадобилося б близько шести років взагалі не платити за жодну послугу.

Особливу увагу законодавець приділив захисту захисників України та мешканців прифронтових зон. Для військовослужбовців запроваджено абсолютний імунітет. Документ передбачає, що під час воєнного стану та протягом року після його завершення заборонено звертати стягнення на їхнє єдине житло незалежно від розміру боргу. Окремі пільги отримали й жителі територій активних бойових дій та окупації — на період дії воєнного стану з їхнього майна знімаються арешти, а відомості про них вилучаються з Єдиного реєстру боржників.

Водночас у Мін'юсті нагадують, що нові правила не є дозволом ігнорувати платіжки. Постачальники послуг зберігають право позиватися до суду, а стягнення може накладатися на гроші на рахунках, доходи чи інше майно. При цьому з 23 жовтня запрацював і позитивний механізм — тепер арешти з банківських карток зніматимуться автоматично після повної виплати боргу, якщо сума провадження не перевищує 86 470 грн. За даними відомства, під цей спрощений механізм підпадає аж 92% усіх відкритих справ в Україні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що світло не "відріжуть" за копійки: НКРЕКП встановила ліміт на відключення електроенергії за борги.