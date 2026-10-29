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У кого могут забрать единственную квартиру за долги: в Украине подняли предел коммунального долга

Иммунитет для военных и автоматическая разблокировка карт: как изменились правила для должников

29 октября 2026, 09:46
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Недилько Ксения

В Украине вступили в силу масштабные законодательные изменения, существенно усиливающие защиту граждан от потери крыши над головой из-за неуплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги.

У кого могут забрать единственную квартиру за долги: в Украине подняли предел коммунального долга

Иллюстративное фото

Теперь взыскание единственной недвижимости за незначительные долги оказалось под строгим запретом.

"С 23 октября 2026 года соответствующий порог вырос с около 170 тыс. грн. до 432 350 грн.", — сообщили в Министерстве юстиции Украины, ссылаясь на нормы вновь принятого закона № 4833-IX.

Согласно обновленным правилам, если общая сумма взыскания в исполнительном производстве не достигает 50 минимальных заработных плат, государство не имеет права забирать у человека его единственное жилье. Более того, превышение этого лимита не влечет автоматическую конфискацию, поскольку процедура четко регламентирована законом.

В профильном министерстве успокаивают украинцев, отмечая, что реальный риск оказаться на улице за коммунальные грехи мизерен для подавляющего большинства населения.

"По моей оценке, в 99,999% случаев единое жилье за коммунальные долги не будут забирать", — заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Он подчеркнул, что граждан со столь гигантскими суммами неплатежей в стране крайне мало. Чтобы накопить такой долг, средней семье понадобилось бы около шести лет вообще не платить ни за одну услугу.

Особое внимание законодатель уделил защите защитников Украины и жителей прифронтовых зон. Для военнослужащих введен абсолютный иммунитет. Документ предусматривает, что во время военного положения и в течение года после его завершения запрещено обращать взыскания на их жилье независимо от размера долга. Отдельные льготы получили и жители территорий активных боевых действий и оккупации — на период действия военного положения с их имущества снимаются аресты, а сведения о них изымаются из Единого реестра должников.

В то же время в Минюсте напоминают, что новые правила не являются разрешением игнорировать платежки. Поставщики услуг сохраняют право судиться с судом, а взыскание может налагаться на деньги на счетах, доходах или другом имуществе. При этом с 23 октября заработал и положительный механизм — теперь аресты с банковских карт будут сниматься автоматически после полной выплаты долга, если сумма производства не превышает 86 470 грн. По данным ведомства, под этот упрощенный механизм подпадает 92% всех открытых дел в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что свет не "отрежут" за копейки: НКРЭКУ установила лимит на отключение электроэнергии за долги.



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