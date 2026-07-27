У КНДР зробили гучну заяву після повідомлень про нових солдатів для війни РФ в Україні

Північна Корея знову заявила, що не має наміру відмовлятися від своєї ядерної зброї, назвавши її основою національної безпеки. Таку заяву зробила сестра лідера КНДР Кім Чен Іна Кім Йо Чжон, одночасно різко розкритикувавши міжнародні заклики до денуклеаризації. Про це повідомляє Bloomberg.

Військові КНДР. Фото: з відкритих джерел

За її словами, ядерний потенціал країни є "найнадійнішим щитом" для захисту державного суверенітету і не підлягає перегляду. Вона наголосила, що статус КНДР як ядерної держави є остаточним, а програми розвитку стратегічного озброєння будуть продовжені без жодних обмежень.

Заява прозвучала після спільного звернення міністрів закордонних справ країн, які брали участь у Регіональному форумі АСЕАН, і знову закликали Пхеньян відмовитися від ядерної програми. Проте північнокорейська влада дала зрозуміти, що подібні вимоги не вплинуть на їхній курс.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розраховує отримати від Північної Кореї додаткову військову допомогу. За його словами, може йтися про перекидання ще близько 30 тисяч військовослужбовців, а також додаткових пускових установок для балістичних ракет. Президент повідомив, що з червня у Воронезькій області РФ ведеться підготовка інфраструктури для їх можливого розміщення.

Як зазначає Bloomberg, США та Південна Корея також неодноразово заявляли, що КНДР постачає Росії озброєння та особовий склад для підтримки війни проти України. Додаткову увагу до співпраці Москви та Пхеньяну привернув нещодавній візит глави північнокорейського МЗС Чо Сон Хю до Росії, де її прийняв Володимир Путін. Російський лідер публічно подякував Північній Кореї за підтримку, що стало ще одним свідченням поглиблення військового партнерства між двома країнами.

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