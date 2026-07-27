В КНДР сделали громкое заявление после сообщений о новых солдат для войны РФ в Украине

Северная Корея вновь заявила, что не намерена отказываться от своего ядерного оружия, назвав его основой национальной безопасности. Такое заявление сделала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, одновременно резко раскритиковав международные призывы к денуклеаризации. Об этом сообщает Bloomberg.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

По ее словам, ядерный потенциал страны является "самым надежным щитом" для защиты государственного суверенитета и не подлежит пересмотру. Она подчеркнула, что статус КНДР как ядерной державы является окончательным, а программы развития стратегического вооружения будут продолжены без каких-либо ограничений.

Заявление прозвучало после совместного обращения министров иностранных дел стран, участвовавших в Региональном форуме АСЕАН, которые вновь призвали Пхеньян отказаться от ядерной программы. Однако северокорейские власти дали понять, что подобные требования не повлияют на их курс.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассчитывает получить от Северной Кореи дополнительную военную помощь. По его словам, речь может идти о переброске еще около 30 тысяч военнослужащих, а также дополнительных пусковых установок для баллистических ракет. Президент сообщил, что с июня в Воронежской области РФ ведется подготовка инфраструктуры для их возможного размещения.

Как отмечает Bloomberg, США и Южная Корея также неоднократно заявляли, что КНДР поставляет России вооружение и личный состав для поддержки войны против Украины. Дополнительное внимание к сотрудничеству Москвы и Пхеньяна привлек недавний визит главы северокорейского МИД Чо Сон Хю в Россию, где ее принял Владимир Путин. Российский лидер публично поблагодарил Северную Корею за поддержку, что стало еще одним свидетельством углубления военного партнерства между двумя странами.

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