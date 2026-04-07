commentss НОВИНИ Всі новини

У Києві чоловік через суд повернув силіконову грудь колишньої дружини

Гроші за імпланти: столичний суд визнав оплату пластичної хірургії витратами із сімейного бюджету

7 квітня 2026, 20:49
Недилько Ксения

У Києві завершився нетиповий судовий процес щодо поділу спільного майна подружжя після розлучення. Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, предметом суперечки стали витрати на пластичну операцію зі збільшення грудей, яку жінка зробила під час перебування у шлюбі.

Позивач наполягав на тому, що оскільки дороговартісне ендопротезування молочних залоз було профінансовано за рахунок спільних заощаджень, він має законне право на повернення своєї частки цих коштів.

"Операція з ендопротезування молочних залоз була оплачена зі спільного сімейного бюджету, тому маю право на компенсацію половини витрачених коштів", — йшлося в обґрунтуванні позову.

Суд, розглянувши деталі справи, став на бік чоловіка. Фактично медичні імпланти та витрати на хірургічне втручання було визнано об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

У результаті колишню дружину зобов’язали виплатити позивачу грошову компенсацію у розмірі 3000 євро, що становить рівно половину вартості проведеної операції. Рішення суду вже набуло законної сили.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чого не можна робити при дружині, навіть якщо вона попросить. Іноді у стосунках бажання догодити коханій людині стає настільки сильним, що чоловік готовий погодитися на будь-яке прохання. Здається, що поступка — це прояв любові та турботи. Проте існують речі, які не варто робити навіть тоді, коли дружина сама наполягає. Парадоксально, але саме такі вчинки можуть поступово руйнувати повагу, довіру і внутрішній баланс у парі.



