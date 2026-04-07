В Киеве муж через суд вернул силиконовую грудь бывшей жены

В Киеве завершился нетипичный судебный процесс по разделу совместного имущества супругов после развода. Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, предметом спора стали расходы на пластическую операцию по увеличению груди, которую женщина совершила во время пребывания в браке.

Истец настаивал на том, что поскольку дорогостоящее эндопротезирование молочных желез было профинансировано за счет общих сбережений, он имеет законное право на возврат своей доли этих средств.

"Операция по эндопротезированию молочных желез была оплачена из совместного семейного бюджета, поэтому имею право на компенсацию половины израсходованных средств", — говорилось в обосновании иска.

Суд, рассмотрев детали дела, принял сторону мужчины. Фактически медицинские импланты и расходы на хирургическое вмешательство были признаны объектом права совместной собственности супругов.

В итоге бывшую супругу обязали выплатить истцу денежную компенсацию в размере 3000 евро, что составляет ровно половину стоимости проведенной сделки. Решение суда уже вступило в законную силу.

