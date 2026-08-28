У Харкові юрист програв у казино Favbet гроші клієнтки

У Харкові розгорівся гучний скандал навколо місцевого правозахисника, який замість виконання своїх професійних обов'язків спустив гроші клієнтки в онлайн-казино. Потерпіла жінка, намагаючись врятувати свого сина, знайшла юриста через інтернет та перевела йому 37,8 тисячі гривень, але жодної допомоги так і не дочекалася.

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Зрозумівши, що стала жертвою обману, громадянка одразу звернулася до правоохоронних органів. Під час розслідування поліція оперативно відстежила фінансові потоки і з'ясувала, що відправлені нею кошти майже миттєво пішли на рахунки казино Favbet.

Слідчі припускають, що цей випадок може бути не поодиноким, і юрист мав серйозну гральну залежність.

Правоохоронці намагаються встановити, скільки всього грошей лудоман відправив в казино, також з’ясовується, із яких саме джерел вони надходили.

Утім, на заваді розслідуванню став гральний оператор, який фактично заблокував доступ до інформації. На початковому етапі компанія Favbet просто проігнорувала офіційні запити від детективів.

Через таку позицію грального бізнесу поліцейським довелося діяти через судові інстанції.

Харківський суд дозволив поліції отримати дані ігрового аккаунта, про що йдеться у судовому рішенні.

Тепер, маючи на руках ухвалу суду, слідство зможе повністю розкрити історію транзакцій адвоката-ігромана та притягнути його до відповідальності за шахрайство.