В Харькове юрист проиграл в казино Favbet деньги клиентки

В Харькове разгорелся громкий скандал вокруг местного правозащитника, который вместо выполнения своих профессиональных обязанностей спустил деньги клиентки в онлайн-казино. Потерпевшая женщина, пытаясь спасти своего сына, нашла юриста через интернет и перевела ему 37,8 тысяч гривен, но никакой помощи так и не дождалась.

Иллюстративное фото

Поняв, что стала жертвой обмана, гражданка сразу обратилась в правоохранительные органы. В ходе расследования полиция оперативно отследила финансовые потоки и выяснила, что отправленные ею средства почти мгновенно ушли на счета казино Favbet.

Следователи предполагают, что этот случай может быть не единичным, и юрист имел серьезную игровую зависимость.

Правоохранители эти пытаются составить , сколько всего денег лудоман отправил в казино, также выясняется, из каких именно источников они поступали.

Впрочем, препятствием расследованию стал игровой оператор, который фактически заблокировал доступ к информации. На начальном этапе Favbet просто проигнорировала официальные запросы от детективов.

Из-за такой позиции игорного бизнеса полицейским пришлось действовать через судебные инстанции.

Харьковский суд разрешил полиции получить данные игрового аккаунта , о чем идет речь в судебном решении.

Теперь, имея на руках решение суда, следствие сможет полностью раскрыть историю транзакций адвоката-игромана и привлечь его к ответственности за мошенничество.