У Харкові суд розглядає справу нацгвардійця, який вимагає юридичного визнання його одностатевої родини

Індустріальний районний суд міста Харкова розпочав розгляд резонансної справи за позовом військовослужбовця 17-ї бригади Національної гвардії України Дмитра Лясковецького. Боєць прагне в судовому порядку встановити факт спільного проживання однією родиною зі своїм партнером Євгенієм Донцем. Про це повідомляють організації "Інсайт" та "ЛГБТ-військові".

Дмитро та Євгеній. Фото: ГО «Інсайт»

Наразі через відсутність ухваленого закону про цивільні партнерства партнер військового юридично вважається сторонньою особою. Це позбавляє його права на доступ до реанімації, соціальний захист та інші базові гарантії, які мають члени сімей військовослужбовців.

Під час засідання суд дослідив докази спільного побуту та заслухав аргументи сторін. Захист пари, який представляє адвокатка Оксана Гузь, посилається на практику Європейського суду з прав людини.

"Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що стабільні одностатеві стосунки є "сімейним життям". Одностатеві пари потребують такого ж правового захисту, як і всі інші громадяни та громадянки", — нагадують правозахисники.

Для багатьох українських військових, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах, подібні судові позови залишаються чи не єдиним механізмом отримати хоча б мінімальні юридичні права, поки профільний закон залишається нерозглянутим.

Остаточне рішення у справі Дмитра та Євгенія суд має оголосити за тиждень — 20 березня 2026 року.

