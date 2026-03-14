В Харькове суд рассматривает дело нацгвардейца, требующего юридического признания его однополой семьи

Недилько Ксения
Индустриальный районный суд города Харькова начал рассмотрение резонансного дела по иску военнослужащего 17-й бригады Национальной гвардии Украины Дмитрия Лясковецкого. Боец стремится в судебном порядке установить факт совместного проживания одной семьей со своим партнером Евгением Донцем. Об этом сообщают организации "Инсайт" и "ЛГБТ-военные".
Дмитрий и Евгений. Фото: ОО «Інсайт»
Из-за отсутствия принятого закона о гражданских партнерствах партнер военного юридически считается посторонним лицом. Это лишает его права на доступ к реанимации, социальной защите и другим базовым гарантиям, которые имеют члены семей военнослужащих.
В ходе заседания суд изучил доказательства совместного быта и заслушал аргументы сторон. Защита пары, которую представляет адвокат Оксана Гузь, ссылается на практику Европейского суда по правам человека.
Для многих украинских военных, которые находятся в фактических брачных отношениях, подобные судебные тяжбы остаются едва ли не единственным механизмом получить хотя бы минимальные юридические права, пока профильный закон остается нерассмотренным.
Окончательное решение по делу Дмитрия и Евгения суд должен объявить через неделю — 20 марта 2026 года.
