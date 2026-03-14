В Харькове суд рассматривает дело нацгвардейца, требующего юридического признания его однополой семьи

Индустриальный районный суд города Харькова начал рассмотрение резонансного дела по иску военнослужащего 17-й бригады Национальной гвардии Украины Дмитрия Лясковецкого. Боец стремится в судебном порядке установить факт совместного проживания одной семьей со своим партнером Евгением Донцем. Об этом сообщают организации "Инсайт" и "ЛГБТ-военные".

Дмитрий и Евгений. Фото: ОО «Інсайт»

Из-за отсутствия принятого закона о гражданских партнерствах партнер военного юридически считается посторонним лицом. Это лишает его права на доступ к реанимации, социальной защите и другим базовым гарантиям, которые имеют члены семей военнослужащих.

В ходе заседания суд изучил доказательства совместного быта и заслушал аргументы сторон. Защита пары, которую представляет адвокат Оксана Гузь, ссылается на практику Европейского суда по правам человека.

"Европейский суд по правам человека неоднократно отмечал, что стабильные однополые отношения являются "семейной жизнью". Однополые пары нуждаются в такой же правовой защите, как и все остальные граждане и гражданки", — напоминают правозащитники.

Для многих украинских военных, которые находятся в фактических брачных отношениях, подобные судебные тяжбы остаются едва ли не единственным механизмом получить хотя бы минимальные юридические права, пока профильный закон остается нерассмотренным.

Окончательное решение по делу Дмитрия и Евгения суд должен объявить через неделю — 20 марта 2026 года.

Окончательное решение по делу Дмитрия и Евгения суд должен объявить через неделю — 20 марта 2026 года.