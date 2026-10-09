У Європі затримали одного із топових російських пропагандистів: деталі

У Чорногорії вранці у п'ятницю затримали Михайла Звінчука – керівника російської пропагандистської мережі Рибар. Про це повідомило видання Vijesti із посиланням на представників силових структур країни.

Михайло Звінчук. Фото: із відкритих джерел

За інформацією журналістів, операція проходила у місті Рісан. Разом зі Звінчуком правоохоронці затримали його дружину та співробітницю проекту Валерію Звінчуку, а також ще трьох осіб.

Як пише Vijesti, поліція діє спільно з Агентством національної безпеки Чорногорії (ANB). Мета операції – припинити передбачувану гібридну діяльність мережі, яку влада Великобританії та США пов'язує з поширенням кремлівських наративів та іноземним інформаційним впливом.

У британському уряді Звінчука називають співвласником та генеральним директором "Рибаря". Згідно з позицією Лондона, мережа частково координується Адміністрацією президента Росії, отримує частину фінансування від держкорпорації "Ростех" та взаємодіє з представниками російських спецслужб.

Звінчук перебуває під британськими санкціями. Держдепартамент США також включив його до переліку осіб, яких Вашингтон пов'язує з операціями шкідливого іноземного впливу, спрямованими проти американського виборчого процесу.

Крім того, в рамках програми "Нагорода за справедливість" Держдепартамент США пропонує винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе встановити особистості або місцезнаходження іноземних учасників втручання у вибори, у тому числі передбачуваних спільників "Рибаря", або запобігти такій діяльності.

Офіційні подробиці затримання та можливі звинувачення на момент публікації не наводяться. Обставини операції та подальші процесуальні дії щодо затриманих потребують уточнення.

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