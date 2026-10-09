В Европе задержали одного из топовых российских пропагандистов: детали

В Черногории утром в пятницу задержали Михаила Звинчука – руководителя российской пропагандистской сети "Рыбарь". Об этом сообщило издание Vijesti со ссылкой на представителей силовых структур страны.

Михаил Звинчук. Фото: из открытых источников

По информации журналистов, операция проходила в городе Рисан. Вместе со Звинчуком правоохранители задержали его жену и сотрудницу проекта Валерию Звинчук, а также ещё троих человек.

Как пишет Vijesti, полиция действует совместно с Агентством национальной безопасности Черногории (ANB). Цель операции – пресечь предполагаемую гибридную деятельность сети, которую власти Великобритании и США связывают с распространением кремлёвских нарративов и иностранным информационным влиянием.

В британском правительстве Звинчука называют совладельцем и генеральным директором "Рыбаря". Согласно позиции Лондона, сеть частично координируется Администрацией президента России, получает часть финансирования от госкорпорации "Ростех" и взаимодействует с представителями российских спецслужб.

Звинчук находится под британскими санкциями. Госдепартамент США также включил его в перечень лиц, которых Вашингтон связывает с операциями вредоносного иностранного влияния, направленными против американского избирательного процесса.

Кроме того, в рамках программы "Награда за справедливость" Госдепартамент США предлагает вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личности или местонахождение иностранных участников вмешательства в выборы, в том числе предполагаемых сообщников "Рыбаря", либо предотвратить подобную деятельность.

Официальные подробности задержания и возможные обвинения на момент публикации не приводятся. Обстоятельства операции и дальнейшие процессуальные действия в отношении задержанных требуют уточнения.

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