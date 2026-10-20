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У "Дії" з'явилася нова важлива послуга: кому вона може бути корисною

Українці зможуть подавати заяви онлайн, а розмір щомісячної підтримки становитиме від 7 000 до 10 500 гривень залежно від обставин сім'ї

20 жовтня 2026, 15:38
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Кравцев Сергей

В Україні розширили можливості застосування "Дії": тепер через нього можна оформити допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплати з догляду за дитиною до досягнення нею одного року. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

У "Дії" з'явилася нова важлива послуга: кому вона може бути корисною

Дія. Фото: з відкритих джерел

Новий механізм дозволить подавати заяви дистанційно, без потреби особисто відвідувати державні установи. Після надсилання заявки "Дія" передасть її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Та автоматично збере необхідні відомості з державних реєстрів та сформує рішення. Потім документи перевірить та погодить співробітник Пенсійного фонду.

При цьому цифровий сервіс стане єдиним способом отримати допомогу. Подати заяву, як і раніше, можна у сервісних центрах Пенсійного фонду, центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через уповноважених представників територіальних громад.

За словами прем'єра, жінки, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, можуть розраховувати на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами у розмірі 7 000 гривень щомісяця.

Така ж сума передбачена для сімей, які отримують допомогу з догляду за дитиною до року. Якщо у сім'ї виховується дитина з інвалідністю, розмір щомісячної виплати зростає до 10 500 гривень.

Запуск оформлення через "Дію" має спростити доступ до державної підтримки та скоротити кількість процедур, які батькам доводиться проходити особисто. Автоматичне отримання даних із реєстрів також покликане зменшити необхідність самостійно збирати документи.

Проте остаточне рішення за заявою не ухвалюється виключно автоматично: передбачено перевірку співробітником Пенсійного фонду. Батькам, які планують оформити виплати, варто заздалегідь уточнити актуальні вимоги та перелік необхідних відомостей в офіційних сервісах.

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