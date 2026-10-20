В "Дие" появилась новая важная услуга: кому она может быть полезна

В Украине расширили возможности приложения "Дия": теперь через него можно оформить помощь по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребенком до достижения им одного года. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Дия. Фото: из открытых источников

Новый механизм позволит подавать заявления дистанционно, без необходимости лично посещать государственные учреждения. После отправки заявки "Дия" передаст ее в Единую информационную систему социальной сферы. Та автоматически соберет необходимые сведения из государственных реестров и сформирует решение. Затем документы проверит и согласует сотрудник Пенсионного фонда.

При этом цифровой сервис не станет единственным способом получить помощь. Подать заявление по-прежнему можно в сервисных центрах Пенсионного фонда, центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или через уполномоченных представителей территориальных общин.

По словам премьера, женщины, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, могут рассчитывать на помощь по беременности и родам в размере 7 000 гривен ежемесячно.

Такая же сумма предусмотрена для семей, получающих пособие по уходу за ребенком до года. Если в семье воспитывается ребенок с инвалидностью, размер ежемесячной выплаты увеличивается до 10 500 гривен.

Запуск оформления через "Дію" должен упростить доступ к государственной поддержке и сократить количество процедур, которые родителям приходится проходить лично. Автоматическое получение данных из реестров также призвано уменьшить необходимость самостоятельно собирать документы.

Однако окончательное решение по заявлению не принимается исключительно автоматически: предусмотрена проверка сотрудником Пенсионного фонда. Родителям, планирующим оформить выплаты, стоит заранее уточнить актуальные требования и перечень необходимых сведений в официальных сервисах.

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