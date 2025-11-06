logo_ukra

BTC/USD

101046

ETH/USD

3325.03

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У Чехії скандал: новий спікер парламенту наказав зняти український прапор, але сталося неочікуване (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

У Чехії скандал: новий спікер парламенту наказав зняти український прапор, але сталося неочікуване (ФОТО)

Спікер парламенту Чехії Томіо Окамура зняв український прапор із будівлі, але інші депутати вивісили ще три.

6 листопада 2025, 22:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура, відомий своїми правопопулістськими та антиукраїнськими заявами, наказав зняти з фасаду парламенту прапор України. Символ солідарності з українцями, який висів у Празі з 2022 року, зник, але лише на кілька годин.

У Чехії скандал: новий спікер парламенту наказав зняти український прапор, але сталося неочікуване (ФОТО)

Український прапор вивісили у Чехії

Відео, на якому Окамура особисто стоїть під драбиною, поки працівник знімає український прапор, він опублікував у соцмережі X.

"Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі Палати депутатів за моєю вказівкою — це зайняло кілька секунд", — сказав Окамура стверджуючи, що інтереси Чехії мають бути на першому місці.

Під час своєї передвиборчої кампанії Окамура і його партія SPD закликали прибрати українські прапори з державних будівель і обмежити підтримку Києва. Політик також виступав за скорочення прав українських біженців і припинення військової допомоги Україні.

У Чехії скандал: новий спікер парламенту наказав зняти український прапор, але сталося неочікуване (ФОТО) - фото 2

Прапор України на будівлі парламенту Чехії

У Чехії скандал: новий спікер парламенту наказав зняти український прапор, але сталося неочікуване (ФОТО) - фото 2

Прапор України на будівлі парламенту Чехії

У Чехії скандал: новий спікер парламенту наказав зняти український прапор, але сталося неочікуване (ФОТО) - фото 2

Український прапор вивісили у Чехії

Однак реакція чеських депутатів була миттєвою. Уже за кілька годин після інциденту українські прапори знову з’явилися на будівлі чеського парламенту і цього разу їх навіть більше, ніж було раніше. Три партії вивісили українські прапори на будівлі чеського парламенту.

"В ODS ми вирішили негайно виправити перший крок нового голови Палати депутатів. Український прапор повернувся до парламенту і висить на вікнах нашої фракції", — повідомили консерватори з партії ODS.

"Пан Окамура з першого дня показав, що йому чужі цінності солідарності та мужності підтримувати країну, на яку напала Росія", — заявили представники STAN.

"Прапор, який ганебно зняв Окамура, ми повертаємо на будівлю Палати депутатів. Слава Україні!" — додали у Партії Піратів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Чехії з'явилася коаліція з "україноскептиків".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини