У Чехії скандал: новий спікер парламенту наказав зняти український прапор, але сталося неочікуване (ФОТО)

Slava Kot
Новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура, відомий своїми правопопулістськими та антиукраїнськими заявами, наказав зняти з фасаду парламенту прапор України. Символ солідарності з українцями, який висів у Празі з 2022 року, зник, але лише на кілька годин.
Український прапор вивісили у Чехії
Відео, на якому Окамура особисто стоїть під драбиною, поки працівник знімає український прапор, він опублікував у соцмережі X.
Під час своєї передвиборчої кампанії Окамура і його партія SPD закликали прибрати українські прапори з державних будівель і обмежити підтримку Києва. Політик також виступав за скорочення прав українських біженців і припинення військової допомоги Україні.
Прапор України на будівлі парламенту Чехії
Однак реакція чеських депутатів була миттєвою. Уже за кілька годин після інциденту українські прапори знову з’явилися на будівлі чеського парламенту і цього разу їх навіть більше, ніж було раніше. Три партії вивісили українські прапори на будівлі чеського парламенту.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Чехії з'явилася коаліція з "україноскептиків".