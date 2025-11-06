У Чехії скандал: новий спікер парламенту наказав зняти український прапор, але сталося неочікуване (ФОТО)

Новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура, відомий своїми правопопулістськими та антиукраїнськими заявами, наказав зняти з фасаду парламенту прапор України. Символ солідарності з українцями, який висів у Празі з 2022 року, зник, але лише на кілька годин.

Український прапор вивісили у Чехії

Відео, на якому Окамура особисто стоїть під драбиною, поки працівник знімає український прапор, він опублікував у соцмережі X.

"Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі Палати депутатів за моєю вказівкою — це зайняло кілька секунд", — сказав Окамура стверджуючи, що інтереси Чехії мають бути на першому місці.

Під час своєї передвиборчої кампанії Окамура і його партія SPD закликали прибрати українські прапори з державних будівель і обмежити підтримку Києва. Політик також виступав за скорочення прав українських біженців і припинення військової допомоги Україні.





Прапор України на будівлі парламенту Чехії





Однак реакція чеських депутатів була миттєвою. Уже за кілька годин після інциденту українські прапори знову з’явилися на будівлі чеського парламенту і цього разу їх навіть більше, ніж було раніше. Три партії вивісили українські прапори на будівлі чеського парламенту.

"В ODS ми вирішили негайно виправити перший крок нового голови Палати депутатів. Український прапор повернувся до парламенту і висить на вікнах нашої фракції", — повідомили консерватори з партії ODS.

"Пан Окамура з першого дня показав, що йому чужі цінності солідарності та мужності підтримувати країну, на яку напала Росія", — заявили представники STAN.

"Прапор, який ганебно зняв Окамура, ми повертаємо на будівлю Палати депутатів. Слава Україні!" — додали у Партії Піратів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Чехії з'явилася коаліція з "україноскептиків".



