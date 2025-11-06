В Чехии скандал: новый спикер парламента приказал снять украинский флаг, но произошло неожиданное (ФОТО)

Рубрики
Украинский флаг вывесили в Чехии
Новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура, известный своими правопопулистскими и антиукраинскими заявлениями, приказал снять флаг Украины с фасада парламента. Символ солидарности с украинцами, висевший в Праге с 2022 года, исчез, но всего на несколько часов.
Видео, на котором Окамура лично стоит под стремянкой, пока работник снимает украинский флаг, он опубликовал в соцсети X.
Во время предвыборной кампании Окамура и его партия SPD призвали убрать украинские флаги из государственных зданий и ограничить поддержку Киева. Политик также выступал за сокращение прав украинских беженцев и прекращение военной помощи Украине.
Однако реакция чешских депутатов была мгновенной. Уже через несколько часов после инцидента украинские флаги снова появились на здании чешского парламента и в этот раз их даже больше, чем было раньше. Три партии вывесили украинские флаги на здании чешского парламента.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Чехии появилась коалиция "украиноскептиков".