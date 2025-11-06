В Чехии скандал: новый спикер парламента приказал снять украинский флаг, но произошло неожиданное (ФОТО)

Украинский флаг вывесили в Чехии

Новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура, известный своими правопопулистскими и антиукраинскими заявлениями, приказал снять флаг Украины с фасада парламента. Символ солидарности с украинцами, висевший в Праге с 2022 года, исчез, но всего на несколько часов.

Видео, на котором Окамура лично стоит под стремянкой, пока работник снимает украинский флаг, он опубликовал в соцсети X.

"Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания Палаты депутатов по моему указанию – это заняло несколько секунд", — сказал Окамура, утверждая, что интересы Чехии должны быть на первом месте.

Во время предвыборной кампании Окамура и его партия SPD призвали убрать украинские флаги из государственных зданий и ограничить поддержку Киева. Политик также выступал за сокращение прав украинских беженцев и прекращение военной помощи Украине.





Однако реакция чешских депутатов была мгновенной. Уже через несколько часов после инцидента украинские флаги снова появились на здании чешского парламента и в этот раз их даже больше, чем было раньше. Три партии вывесили украинские флаги на здании чешского парламента.

"В ODS мы решили немедленно исправить первый шаг нового главы Палаты депутатов. Украинский флаг вернулся в парламент и висит на окнах нашей фракции", – сообщили консерваторы из партии ODS.

"Господин Окамура с первого дня показал, что ему чужды ценности солидарности и мужества поддерживать страну, на которую напала Россия", — заявили представители STAN.

"Знамя, которое позорно снял Окамура, мы возвращаем на здание Палаты депутатов. Слава Украине!" – добавили в Партии Пиратов.

