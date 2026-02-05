У центрі Москви спалахнула пожежа: що сталося

У Москві сталася пожежа в бізнес-центрі на Партийному провулку, в якому розміщуються редакції низки російських медіа, зокрема Известия, Царьград, РЕН ТВ, Пятый канал та Regnum.

Москва горить

За наявною інформацією, в будівлі було проведено евакуацію персоналу. Даних про постраждалих на цей момент немає. Причини займання офіційно не повідомлялися.

Російські екстрені служби працюють на місці події, інформація про масштаби пожежі та можливі пошкодження уточнюється.

