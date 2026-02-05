logo

В центре Москвы вспыхнул пожар: что произошло
В центре Москвы вспыхнул пожар: что произошло

В Москве произошел пожар в бизнес-центре, где расположены офисы нескольких российских государственных и провластных медиа

5 февраля 2026, 17:18
Автор:
Ткачова Марія

В Москве произошел пожар в бизнес-центре на Партийном переулке, в котором размещаются редакции ряда российских медиа, в том числе Известия , Царьград , РЕН ТВ , Пятый канал и Regnum .

Москва горит

По имеющейся информации, в здании была проведена эвакуация персонала. Данных о пострадавших сейчас нет. Причины возгорания официально не сообщались.

Российские экстренные службы работают на месте происшествия, информация о масштабах пожара и возможных повреждениях уточняется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские чиновники финансово-экономического блока все чаще предупреждают Владимира Путина об угрозе финансового кризиса, который может развернуться уже летом этого года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, осведомленные с внутренними дискуссиями в российских властях.
По данным собеседников, основными рисками являются падение бюджетных доходов, рост дефицита бюджета без очередного повышения налогов, а также усиление давления на банковскую систему. Отдельно отмечается влияние высоких процентных ставок и массового привлечения корпоративных кредитов на финансирование войны против Украины. Один из московских предпринимателей, общавшийся с журналистами анонимно, заявил, что признаки кризиса могут проявиться уже через три-четыре месяца. По его словам, реальная инфляция в России существенно превышает официальные 6%, а экономическое напряжение заметно в повседневной жизни. Среди ключевых сигналов он назвал массовые закрытия ресторанов в Москве — самые масштабные со времен пандемии — и сокращение тысяч работников из-за резкого роста издержек бизнеса.



