У 2026 році на полицях українських магазинів може відбутися помітна трансформація — частина продукції, яка роками продавалася під назвою "коньяк", буде змушена змінити маркування на "бренді". Це пов’язано з імплементацією європейських вимог і правилами захисту географічних зазначень, які Україна взяла на себе в межах Угоди про асоціацію з ЄС. Українські виробники мають змінити назву напою до 1 січня 2026-го, передає Forbes.

У 2026 році в Україні заборонять коньяк: що відомо

За оцінками галузі, зміна назви та робота з інформуванням споживачів може знизити продажі на 25–50%.

Чому "коньяк" стане "бренді"

За європейськими нормами "коньяком" може називатися лише напій, вироблений у французькому регіоні Коньяк за встановленою технологією. Для України це означає повну відмову від використання терміна для місцевої продукції, як раніше було із "шампанським".

Перехідний період тривав кілька років, але його завершення очікується у 2026-му. Після цього на етикетках українських виробників має з’явитися лише слово "бренді" або інші дозволені маркування.

Як зміняться етикетки і маркетинг

Для великих українських підприємств це не просто формальність. Доведеться:

переробити дизайн етикеток, упаковку та бренд-комунікації;

переорієнтувати рекламні кампанії, оскільки термін "коньяк" буде заборонений у просуванні;

пояснювати споживачам, що зміна назви не означає втрату якості.

Багато заводів уже почали перехід, проте частина бізнесу не поспішає через витрати й ризик втрати впізнаваності.

Що станеться з тими, хто не встигне

Наслідки для виробників, які не перейдуть на нові правила, будуть доволі жорсткими:

Штрафи

За використання захищеної назви передбачені фінансові санкції. Розмір може залежати від обсягу порушення та рішення контролюючих органів.

Зняття продукції з продажу

Товар з маркуванням "коньяк", вироблений після завершення перехідного періоду, можуть вилучити з обігу. Це означає втрати для виробників і дистриб’юторів.

Проблеми з експортом

Якщо підприємство подасть продукцію на експорт із некоректним маркуванням, вантаж просто не пропустять. ЄС та інші країни суворо стежать за географічними зазначеннями.

Ризики для репутації

Порушення правил у період, коли країна рухається до повної гармонізації з ЄС, може завдати бренду репутаційних втрат, які обійдуться дорожче за оновлення етикеток.

Як реагує ринок

Деякі компанії ще встигли використати свою стару назву як перевагу — адже до 2026 року її використання допустиме. Інші вже давно перейшли на бренді, щоб не провокувати плутанину серед покупців.

У той же час споживачі поступово звикають: у магазинах з’являється більше напоїв з позначкою Brandy, а маркетологи намагаються змістити акцент із "коньячної" традиції на якість і технологію виробництва.

Що це означає для покупців

З практичної точки зору, для пересічного українця мало що зміниться. Напої залишаться тими самими — зміниться лише назва. Однак поступово ринок стане більш структурованим: справжній французький Cognac буде чітко маркований, а українські виробники працюватимуть у категорії бренді.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав про простий рецепт смачного варення на зиму зі слив з шоколадом та коньяком.