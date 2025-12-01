В 2026 году на полках украинских магазинов может произойти заметная трансформация — часть продукции, которая годами продавалась под названием коньяк, будет вынуждена изменить маркировку на бренде. Это связано с имплементацией европейских требований и правилами защиты географических указаний, которые Украина взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Украинские производители должны сменить название напитка до 1 января 2026-го, передает Forbes.

В 2026 году в Украине запретят коньяк: что известно

По оценкам отрасли, изменение названия и работа по информированию потребителей может снизить продажи на 25–50%.

Почему "коньяк" станет "бренди"

По европейским нормам коньяком может называться только напиток, произведенный во французском регионе Коньяк по установленной технологии. Для Украины это означает полный отказ от использования термина для местной продукции, как раньше было с "шампанским".

Переходный период длился несколько лет, но его завершение ожидается в 2026 году. После этого на этикетках украинских производителей должно появиться только слово "бренди" или другие разрешенные маркировки.

Как изменятся этикетки и маркетинг

Для крупных украинских предприятий это не просто формальность. Придется:

переработать дизайн этикеток, упаковку и бренд-коммуникации;

переориентировать рекламные кампании, поскольку термин "коньяк" будет запрещен в продвижении;

объяснять потребителям, что изменение названия не означает утрату качества.

Многие заводы уже начали переход, однако часть бизнеса не спешит из-за затрат и риска потери узнаваемости.

Что произойдет с теми, кто не успеет

Последствия для производителей, которые не перейдут на новые правила, будут достаточно жесткими.

Штрафы

При использовании защищенного названия предусмотрены финансовые санкции. Размер может зависеть от размера нарушения и решения контролирующих органов.

Снятие продукции с продаж

Товар с маркировкой "коньяк", произведенный после завершения переходного периода, может быть изъят из обращения. Это означает потери для изготовителей и дистрибьюторов.

Проблемы с экспортом

Если предприятие подаст продукцию на экспорт с некорректной маркировкой, груз просто не пропустят. ЕС и другие страны строго следят за географическими указаниями.

Риски для репутации

Нарушение правил в период, когда страна движется к полной гармонизации с ЕС, может нанести бренд репутационным потерям, которые обойдутся дороже обновления этикеток.

Как реагирует рынок

Некоторые компании еще успели использовать свое старое название как преимущество – ведь до 2026 года его использование допустимо. Остальные уже давно перешли на бренде, чтобы не провоцировать путаницу среди покупателей.

В то же время потребители постепенно привыкают: в магазинах появляется больше напитков с пометкой Brandy, а маркетологи пытаются сместить упор с "коньячной" традиции на качество и технологию производства.

Что это значит для покупателей

С практической точки зрения для рядового украинца мало что изменится. Напитки останутся прежними — изменится только название. Однако постепенно рынок станет более структурированным: настоящий французский Cognac будет четко маркирован, а украинские производители будут работать в категории бренда.

