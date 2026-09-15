Тюрма-хмарочос за $3,9 мільярда: у Нью-Йорку побудують найвищий у світі пенітенціарний центр

Нью-Йорк готується до реалізації одного з найамбітніших та водночас найсуперечливіших архітектурних проєктів сучасності. У серці Манхеттена з'явиться унікальна 13-поверхова споруда, яка офіційно отримає статус найвищої пенітенціарної установи на планеті. Проєкт через його специфіку та масштаби в інформпросторі вже встигли охрестити промовистим прізвиськом "Jailscraper" (від англійських слів "в'язниця" та "хмарочос").

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Зовнішній вигляд майбутньої установи кардинально відрізнятиметься від класичних уявлень про місця позбавлення волі. Будівля більше нагадуватиме модерновий бізнес-центр завдяки сучасному скляному фасаду, великій кількості денного світла та облаштованим зеленим зонам. Для засуджених тут спроєктували не лише одиночні камери, а й просторі зали спільного користування, відкриті тераси та повноцінний баскетбольний майданчик. Віконні конструкції дозволять людям споглядати небо, проте спеціальна металева сітка унеможливить огляд міських вулиць внизу.

Попри футуристичний дизайн, концепція вертикального утримання викликала серйозні застереження у профільному середовищі.

"Тюрьми не повинні бути вищими за п'ять поверхів", — висловила переконання архітекторка та кримінологиня Андреа Зеліх, критикуючи такий підхід до ресоціалізації.

На її думку, для успішного повернення до повноцінного суспільного життя засудженим життєво необхідні зовсім інші умови, зокрема "відкриті простори, контакт із землею та навколишнім середовищем".

Головним аргументом авторів проєкту є логістика та гуманітарний аспект. Новий хмарочос вартістю близько 3,9 мільярда доларів має розвантажити та частково замінити кримінально відомий тюремний комплекс на острові Райкерс, де роками фіксували спалахи насильства та смертності. Окрім того, розташування безпосередньо поруч із будівлею суду дозволить практично звести нанівець витрати та ризики, пов'язані з постійним транспортуванням арештантів містом.

Водночас локація майбутнього будівництва викликала хвилю обурення серед місцевого населення. Жителі Манхеттена категорично виступають проти сусідства з кримінальним контингентом. Люди б'ють на сполох через неминучий шум і пил під час будівельних робіт, побоюються конструктивних пошкоджень суміжних споруд, а також переживають через серйозне погіршення престижу та іміджу свого району.

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