Тюрьма-небоскреб за $3,9 миллиарда: в Нью-Йорке построят самый высокий в мире пенитенциарный центр

Нью-Йорк готовится к реализации одного из самых амбициозных и одновременно противоречивых архитектурных проектов современности. В сердце Манхэттена появится уникальное 13-этажное здание, которое официально получит статус высшего пенитенциарного учреждения на планете. Проект из-за его специфики и масштабов в информпространстве уже успели окрестить красноречивым прозвищем Jailscraper (от английских слов тюрьма и небоскреб).

Иллюстративное фото

Внешний вид будущего учреждения будет кардинально отличаться от классических представлений о местах лишения свободы. Здание будет больше напоминать модерновый бизнес-центр благодаря современному стеклянному фасаду, большому количеству дневного света и обустроенным зеленым зонам. Для осужденных здесь спроектировали не только одиночные камеры, но и просторные залы совместного использования, открытые террасы и полноценную баскетбольную площадку. Оконные конструкции позволят людям созерцать небо, однако специальная металлическая сетка исключит возможность осмотра городских улиц внизу.

Несмотря на футуристический дизайн, концепция вертикального содержания вызвала серьезные оговорки в профильной среде.

"Тюрьмы не должны быть выше пяти этажей", — выразила убеждение архитектор и криминолог Андрея Зелих, критикуя такой подход к ресоциализации.

По ее мнению, для успешного возвращения к полноценной общественной жизни осужденным жизненно необходимы совершенно другие условия, в частности, "открытые пространства, контакт с землей и окружающей средой".

Главным аргументом авторов проекта есть логистика и гуманитарный аспект. Новый небоскреб стоимостью около 3,9 миллиарда долларов должен разгрузить и частично заменить криминально известный тюремный комплекс на острове Райкерс, где годами фиксировались вспышки насилия и смертности. Кроме того, расположение непосредственно рядом со зданием суда позволит практически свести на нет расходы и риски, связанные с постоянной транспортировкой арестантов по городу.

В то же время, локация будущего строительства вызвала волну возмущения среди местного населения. Жители Манхэттена категорически выступают против соседства с уголовным контингентом. Люди бьют тревогу из-за неизбежного шума и пыли во время строительных работ, опасаются конструктивных повреждений смежных сооружений, а также переживают из-за серьезного ухудшения престижа и имиджа своего района.

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