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"Туди завжди зайде рука Москви": розкрито небезпечний сигнал скандалу через інтерв’ю Полякової

Політолог Євген Магда вважає, що резонанс навколо інтерв’ю Ольги Полякової оголив відсутність належного діалогу влади із суспільством та чіткої інформаційної політики

12 серпня 2026, 19:10
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Клименко Елена

Резонансне інтерв’ю співачки Ольги Полякової стало не стільки самостійною інформаційною подією, скільки симптомом глибших проблем українського суспільства та державної комунікації. Таку думку висловив політолог Євген Магда.

"Туди завжди зайде рука Москви": розкрито небезпечний сигнал скандалу через інтерв’ю Полякової

Фото: з відкритих джерел

За його словами, інтерв’ю привернуло значну увагу через впізнаваність його героїні, а емоційна подача дозволила швидко поширити окремі тези в інформаційному просторі.

Магда наголосив, що подібний контент варто розглядати також крізь призму критичного мислення. 

"Інтерв’ю як тест на критичне мислення можна сприймати, тому що в ньому багато емоцій", — зазначив політолог. 

Він також заявив, що поєднання правдивої та неправдивої інформації з емоційною складовою є одним із прийомів, який може використовуватися для маніпулятивного впливу.

На думку Магди, значно серйознішою проблемою є відсутність достатнього діалогу між владою та суспільством. Він застеріг, що інформаційний вакуум можуть використовувати російські пропагандистські наративи.

"Там, де немає діалогу влади з суспільством, у демократичній державі туди завжди зайде рука Москви", — сказав експерт. 

Окремо Магда звернув увагу на необхідність державної інформаційної політики. Йдеться, зокрема, про комунікацію щодо мобілізації, перспектив завершення війни, параметрів перемоги та майбутнього України.

Водночас політолог підкреслив, що інформаційна політика не тотожна цензурі.

"Не плутайте державну інформаційну політику і цензуру. Це абсолютно різні речі", — наголосив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна ризикує зіткнутися з додатковими труднощами у питанні отримання озброєння від міжнародних партнерів. Політик і блогер Борислав Береза вважає, що причиною може бути не лише позиція окремих держав, а й спосіб, у який Київ веде переговори про військову допомогу.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=9etmV9ZqaPY&t=7s
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