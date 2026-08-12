"Туда всегда зайдет рука Москвы": раскрыт опасный сигнал скандала из-за интервью Поляковой

Резонансное интервью певицы Ольги Поляковой стало не столько самостоятельным информационным событием, сколько симптомом более глубоких проблем украинского общества и государственной коммуникации. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда.

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По его словам, интервью привлекло значительное внимание из-за узнаваемости его героини, а эмоциональная подача позволила быстро распространить отдельные тезисы в информационном пространстве.

Магда подчеркнул, что подобный контент следует рассматривать также через призму критического мышления.

"Интервью как тест на критическое мышление можно воспринимать, потому что в нем много эмоций", — отметил политолог.

Он также заявил, что сочетание правдивой и ложной информации с эмоциональной составляющей является одним из приемов, которые могут использоваться для манипулятивного воздействия.

По мнению Магды, более серьезной проблемой является отсутствие достаточного диалога между властью и обществом. Он предостерег, что информационный вакуум могут использовать российские пропагандистские нарративы.

"Там, где нет диалога власти с обществом, в демократическом государстве туда всегда зайдет рука Москвы", — сказал эксперт.

Отдельно Магда обратил внимание на необходимость государственной информационной политики. Речь идет, в частности, о коммуникации о мобилизации, перспективах завершения войны, параметрах победы и будущего Украины.

В то же время политолог подчеркнул, что информационная политика не тождественна цензуре.

"Не путайте государственную информационную политику и цензуру. Это совершенно разные вещи", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина рискует столкнуться с дополнительными трудностями в вопросе получения вооружения от международных партнеров. Политик и блогер Борислав Береза считает, что причиной может быть не только позиция отдельных государств, но и способ, которым Киев ведет переговоры о военной помощи.