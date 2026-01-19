Тривожний анонс Давосу: чому Україні варто сподіватися лише на диво

Все більше передумов стверджувати, що війна в Україні не стане темою № 1, яку будуть обговорювати лідери Євросоюзу. Станеться лише диво, якщо цей прогноз не справдиться. Наразі ж з великою вірогідністю можна сказати, що європейці відставлять питання гарантій безпеки для України на другий план через Гренландію під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Давосі. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "Financial Times".

Всесвітній економічний форум у Давосі. Фото: з відкритих джерел

З посиланням на джерела журналісти зазначають, що раніше європейські лідери планували використати Всесвітній економічний форум у Давосі, який стартував сьогодні, для отримання гарантій безпеки для України після завершення війни проти РФ, але зараз пріоритет змістився.

За даними Financial Times, сьогоднішня зустріч радників із нацбезпеки в Давосі спочатку була скликана для обговорення ситуації в Україні; тепер вона буде присвячена Гренландії.

Загалом тему України у Давосі відсунуто на другий план "батогом та пряником", а саме способами, якими Брюссель може відповісти на нові мита Трампа, поряд із пропозиціями щодо деескалації.

"Лідери ЄС готувалися провести цей тиждень у Давосі, переконуючи Трампа пообіцяти гарантії безпеки Україні після закінчення конфлікту. Сьогодні ж вони прокидаються із запитанням, чи можна взагалі довіряти його обіцянкам", — йдеться у публікації.

У Швейцарії з 19 по 23 січня пройде 56 сесія Всесвітнього економічного форуму. У ній братимуть участь понад 60 глав держав та урядів.

"Як ви можете сісти за стіл переговорів з цим хлопцем (йдеться про Трампа — ред.) та обговорити його гарантії безпеки Україні? Ви не можете йому довіряти, якщо не відкинете реальність", — цитує слова дипломата.

Очікується, що лідери ЄС зустрінуться на екстрений саміт пізніше цього тижня, попередньо запланований на четвер після зустрічей з Трампом у Давосі.

