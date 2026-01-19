Тревожный анонс Давоса: почему Украине стоит надеяться только на чудо

Все больше предпосылок утверждать, что война в Украине не станет темой №1, обсуждаемой лидерами Евросоюза. Произойдет только чудо, если этот прогноз не сбудется. Пока же с большой вероятностью можно сказать, что европейцы отставят вопрос гарантий безопасности для Украины на второй план через Гренландию во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Всемирный экономический форум в Давосе. Фото: из открытых источников. Фото: из открытых источников

Со ссылкой на источники журналисты отмечают, что ранее европейские лидеры планировали использовать стартовавший сегодня Всемирный экономический форум в Давосе для получения гарантий безопасности для Украины после завершения войны против РФ, но сейчас приоритет сместился.

По данным Financial Times, сегодняшняя встреча советников по нацбезопасности в Давосе изначально была созвана для обсуждения ситуации в Украине; теперь она будет посвящена Гренландии.

В целом тема Украины в Давосе отодвинута на второй план "кнутом и пряником", а именно способами, которыми Брюссель может ответить на новые пошлины Трампа, наряду с предложениями по деэскалации.

"Лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая Трампа пообещать гарантии безопасности Украине после окончания конфликта. Сегодня же они просыпаются с вопросом, можно ли вообще доверять его обещаниям", — говорится в публикации.

В Швейцарии с 19 по 23 января пройдет 56-я сессия Всемирного экономического форума. В ней примут участие более 60 глав государств и правительств.

"Как вы можете сесть за стол переговоров с этим парнем (речь идет о Трампе – ред.) и обсудить его гарантии безопасности Украине? Вы не можете ему доверять, если не отвергнете реальность", — цитирует слова дипломата.

Ожидается, что лидеры ЕС встретятся на экстренный саммит позже на этой неделе, предварительно запланированный на четверг после встреч с Трампом в Давосе.

