Третя світова вже почалася: розкрито головну загрозу для Заходу

Світ вже перебуває на ранній стадії конфлікту, що потенційно здатний перерости у Третю світову війну. Таку думку висловив оглядач Джозеф Боско у статті для The Hill. За його словами, нинішнє протистояння не можна розглядати виключно як серію окремих регіональних воєн – йдеться про масштабну боротьбу між демократичними та авторитарними державами.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Боско пов'язує витоки цього протистояння з революційними подіями у Росії 1917 року. За його версією, ідеологічна боротьба тривала понад століття, проходячи через Першу та Другу світові війни, а потім трансформувалася у глобальне суперництво Заходу з радянською та пострадянською системою.

Сьогодні, вважає автор, формується нова антизахідна вісь. У ній Росія, Китай, Іран та Північна Корея отримують все більше можливостей для координації дій та протистояння США та їх союзникам.

Особливе місце Боско відводить війні Росії проти України. За його оцінкою, Володимир Путін вже захопив частину Грузії та значні території України, проте не зміг зламати волю українського суспільства. Автор вважає російську агресію частиною більш масштабної спроби відновити вплив Москви та повернути їй статус провідної держави Європи.

Окремо аналітик звертає увагу на роль Ірану та Північної Кореї. Тегеран, на його думку, посилив позиції на Близькому Сході, водночас змушуючи США витрачати ресурси. Пхеньян завдяки участі у війні за Росії отримує бойовий досвід і зміцнює своє становище серед противників Заходу.

Найбільших потенційних вигод від ослаблення західної системи безпеки, на думку Боско, може отримати Китай.

При цьому автор вважає, що Дональд Трамп здатний запобігти подальшій ескалації. Для цього, стверджує Боско, Вашингтон має сприймати загрозу не лише як ідеологічну, а й як прямий виклик національній та глобальній безпеці. Демократичні цінності можуть виглядати "м'якими", проте сили, які протистоять їм, діють жорстко і готові застосовувати силу.

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