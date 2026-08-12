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Третья мировая уже началась: раскрыта главная угроза для Запада

Обозреватель The Hill считает, что противостояние демократии и авторитарных режимов вступило в новую опасную фазу, а Россия, Китай, Иран и КНДР действуют все более согласованно

12 августа 2026, 08:03
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Кравцев Сергей

Мир уже находится на ранней стадии конфликта, который потенциально способен перерасти в Третью мировую войну. Такое мнение высказал обозреватель Джозеф Боско в статье для The Hill. По его словам, нынешнее противостояние нельзя рассматривать исключительно как серию отдельных региональных войн – речь идет о масштабной борьбе между демократическими и авторитарными государствами.

Третья мировая уже началась: раскрыта главная угроза для Запада

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Боско связывает истоки этого противостояния с революционными событиями в России 1917 года. По его версии, идеологическая борьба продолжалась более века, проходя через Первую и Вторую мировые войны, а затем трансформировалась в глобальное соперничество Запада с советской и постсоветской системой.

Сегодня, считает автор, формируется новая антизападная ось. В ней Россия, Китай, Иран и Северная Корея получают все больше возможностей для координации действий и противостояния США и их союзникам.

Особое место Боско отводит войне России против Украины. По его оценке, Владимир Путин уже захватил часть Грузии и значительные территории Украины, однако не смог сломить волю украинского общества. Автор считает российскую агрессию частью более масштабной попытки восстановить влияние Москвы и вернуть ей статус ведущей державы Европы.

Отдельно аналитик обращает внимание на роль Ирана и Северной Кореи. Тегеран, по его мнению, усилил позиции на Ближнем Востоке, одновременно заставляя США расходовать ресурсы. Пхеньян же благодаря участию в войне на стороне России получает боевой опыт и укрепляет свое положение среди противников Запада.

Наибольшие потенциальные выгоды от ослабления западной системы безопасности, по мнению Боско, может получить Китай.

При этом автор считает, что Дональд Трамп способен предотвратить дальнейшую эскалацию. Для этого, утверждает Боско, Вашингтон должен воспринимать угрозу не только как идеологическую, но и как прямой вызов национальной и глобальной безопасности. Демократические ценности могут выглядеть "мягкими", однако силы, которые им противостоят, действуют жестко и готовы применять силу.

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Источник: https://thehill.com/opinion/national-security/6021087-world-war-iii-is-already-here-and-trump-must-rise-to-the-challenge/
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